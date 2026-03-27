Tổng tham mưu trưởng Israel bất ngờ cảnh báo về nguy cơ sụp đổ của quân đội

Quân đội Isarel. Ảnh Getty

"Nếu không tìm ra giải pháp cho tình trạng thiếu nhân lực, quân đội Israel có thể sớm sụp đổ", Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, cảnh báo trong bài phát biểu tại cuộc họp nội các an ninh.

Trong khi đó, Lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid cũng đã cáo buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đẩy đất nước vào một “thảm họa an ninh” khi chiến tranh leo thang.

Phát biểu vào ngày thứ 27 của cuộc chiến giữa Israel và Iran, ông Lapid cho biết quân đội đang bị dàn trải quá mức và thiếu nguồn lực để duy trì các hoạt động trên nhiều mặt trận.

“Các phi công, các chiến binh của chúng ta hiện đang viết nên những chương huy hoàng trong lịch sử Nhà nước Israel… Nhưng quân đội Israel đang bị đẩy đến giới hạn, vượt quá giới hạn của nó,” ông nói, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đã bỏ mặc “quân đội bị thương, bị bỏ rơi trên chiến trường".

Ông nói thêm: “Chính phủ đang đưa quân đội ra chiến trường trên nhiều mặt trận mà không có chiến lược, không có nguồn lực cần thiết và với số lượng binh lính quá ít”.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống lại Iran. Tehran đáp trả bằng cách tấn công lãnh thổ Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của họ là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington đe dọa sẽ phá hủy tiềm lực quân sự của nước này và kêu gọi người dân lật đổ chế độ. Trong khi đó, Tehran nhấn mạnh sự sẵn sàng tự vệ và cho rằng không có lý do gì để nối lại đàm phán.