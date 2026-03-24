Bộ trưởng Israel bất ngờ kêu gọi sáp nhập miền nam Lebanon

Quân đội Israel tấn công một cây cầu ở miền nam Lebanon vào ngày 22 tháng 3 năm 2026. Ảnh Getty Image

Ông Smotrich nói trên đài phát thanh Israel hôm thứ Hai rằng đường biên giới mới nên được dịch chuyển đến tận sông Litani, nằm cách biên giới phía nam của Lebanon với Israel gần 40 km.

Tây Jerusalem đã phát động chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah vào đầu tháng 3 sau khi phong trào vũ trang cực đoan có trụ sở tại Lebanon này tiến hành nhiều đợt tấn công vào nhà nước Do Thái để trả đũa việc ám sát lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Các cuộc tấn công này diễn ra sau chiến dịch chung của Mỹ và Israel chống lại Iran được phát động vào ngày 28 tháng 2.

Israel sau đó đã ra lệnh cho tất cả cư dân miền nam Lebanon phải rời khỏi khu vực phía nam sông Litani do cái gọi là "các chiến dịch trên bộ hạn chế và có mục tiêu nhằm vào các cứ điểm quan trọng của Hezbollah". Theo chính quyền Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 880 người thiệt mạng trong hai tuần qua, hơn 2.000 người bị thương và hơn một triệu người phải di dời.

“Tôi xin khẳng định chắc chắn ở đây… trong mọi cuộc họp và mọi cuộc thảo luận: biên giới mới của Israel phải là đường biên giới Litani", ông Smotrich nói. Ông nói thêm rằng chiến dịch “cần phải kết thúc với một thực tế hoàn toàn khác, cả về quyết định của Hezbollah lẫn việc thay đổi biên giới của Israel”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho biết Lebanon có thể mất lãnh thổ nếu không giải giáp Hezbollah. Hôm Chủ nhật, quân đội Israel tuyên bố kế hoạch mở rộng cả các hoạt động trên bộ và trên không ở miền nam Lebanon.

Một quan chức Lebanon nói với Reuters rằng Beirut kỳ vọng các quốc gia nước ngoài sẽ gây áp lực lên Tây Jerusalem để chấm dứt chiến dịch của họ. Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án hành động của Israel tại Lebanon là “không phù hợp và thậm chí không thể chấp nhận được”. Ông cũng lập luận rằng các chiến dịch lặp đi lặp lại của Israel chống lại Hezbollah chưa bao giờ mang lại kết quả như mong muốn.

Israel đã phát động các chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah nhiều lần kể từ năm 1978 và chiếm đóng miền nam Lebanon từ năm 1982 đến năm 2000.