Tổng thống Trump thông tin vụ tàu sân bay Mỹ bị Iran nã 101 tên lửa

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ

Theo Tổng thống Trump, Iran đã phóng 101 tên lửa nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nhưng ông khẳng định rằng “tất cả đều bị bắn rơi xuống biển”.

“Họ đã bắn 101 tên lửa vào một trong những tàu sân bay của chúng ta, một trong những con tàu lớn nhất thế giới”, ông Trump nói và cho biết thêm, “rất nhiều tên lửa được phóng đi, tất cả đều bị bắn hạ… và giờ phần lớn nằm dưới đáy biển”.

Những phát biểu này được Tổng thống Trump đưa ra tại lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin ở Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ông Trump tiết lộ chi tiết này trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, vào ngày 25-3, quân đội Iran tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục thực hiện các vụ phóng khác khi các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay này đi vào tầm bắn.

“Các tên lửa hành trình Qader của Hải quân Iran (tên lửa chống hạm phóng từ bờ biển) đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ và buộc tàu này phải thay đổi vị trí”, tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran nêu rõ.

