Vị tướng sừng sỏ dẫn đầu Lực lượng Quds tinh nhuệ cảnh báo "ớn lạnh": Iran sẽ có bất ngờ cho Mỹ, Israel

Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Esmaeil Qa'ani. Ảnh Pars Today

Theo hãng Pars Today, trong thông điệp gửi tới các chỉ huy và lực lượng thuộc “Mặt trận Kháng chiến”, ông Qa’ani nhấn mạnh rằng: “Mặt trận chính nghĩa sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, và Iran sẽ có những bất ngờ trong cuộc chiến chống lại chế độ Do Thái (Israel) và Mỹ”.

Ông ca ngợi những nỗ lực “không mệt mỏi, tận tụy và chân thành” của các lực lượng đồng minh khu vực trong cuộc chiến chống lại Mỹ, Israel. Tư lệnh Lực lượng Quds cũng cho rằng, những nỗ lực này cũng khiến đối phương “tức giận, kinh ngạc và sợ hãi”.

Tư lệnh Lực lượng Quds cũng khẳng định rằng “Mặt trận Kháng chiến” hiện sở hữu năng lực đáng kể và đã chủ động tham gia vào cuộc chiến nhằm bảo vệ Iran. Theo ông, các lực lượng này đã tiến hành nhiều chiến dịch hiệu quả và “sẽ còn tạo ra những bất ngờ trong thời gian tới”.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cùng ngày cáo buộc, Mỹ chưa cho thấy sự sẵn sàng hướng tới một giải pháp thực chất giải quyết xung đột trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành.

Ông Araghchi tuyên bố Tehran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà yêu cầu "chấm dứt hoàn toàn, toàn diện và lâu dài cuộc chiến".

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Kyodo ngày 21/3, ông Araghchi lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là "hành động xâm lược bất hợp pháp, không có lý do chính đáng" đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối.

Ngoại trưởng Iran cho biết mặc dù một số quốc gia đang nỗ lực làm trung gian hòa giải, Tehran đã bác bỏ các đề nghị ngừng bắn tạm thời và khẳng định bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm các bảo đảm chống lại các cuộc tấn công trong tương lai, cũng như bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Bên cạnh đó, Tehran cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz-tuyến hàng hải huyết mạch đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu và các cuộc đàm phán với Tokyo về vấn đề này vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, đầu tháng 3, Nga tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, trong khi nhiều quốc gia kêu gọi giải pháp ngoại giao để ngăn khủng hoảng lan rộng tại Trung Đông.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Moscow sẵn sàng, nếu cần, làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington.

Theo ông Ulyanov, dù khả năng hai bên sớm nối lại đối thoại trực tiếp còn hạn chế, các mục tiêu cốt lõi của Mỹ và Iran-gồm việc Washington muốn ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân và Iran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đều khó có thể đạt được bằng biện pháp quân sự.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng Iran có thể hoan nghênh vai trò trung gian của Moscow, song phía Mỹ nhiều lần khẳng định không cần bên thứ ba vì cho rằng có thể tự giải quyết vấn đề. Ông Ulyanov cũng nhận định cách tiếp cận hiện nay của Washington đối với cuộc khủng hoảng là “rất kém hiệu quả”.