Hezbollah tung đòn phục kích khiến Israel mất 21 xe tăng Merkava trong một ngày

Theo thông tin từ lực lượng Hezbollah, loạt cuộc phục kích được triển khai đồng loạt vào ngày 26/3 đã đánh trúng các đơn vị thiết giáp Israel đang tiến sâu vào khu vực. Không chỉ dừng lại ở các trận đánh trực diện, Hezbollah còn mở rộng quy mô tấn công bằng việc phóng hơn 60 rocket vào vùng Galilee, đồng thời pháo kích các vị trí chỉ huy của Israel tại Taybeh, Rab Thalathin và Oudaiseh. Thậm chí, các đơn vị tiếp viện và lực lượng đến sơ tán thương vong cũng bị nhắm mục tiêu.

Xe tăng Merkava của Israel bị tấn công. (Nguồn: MW)

Đỉnh điểm của thiệt hại xảy ra tại khu vực giữa Taybeh và Qantara, nơi lực lượng Israel được cho là đang triển khai một mũi tiến công nhằm kiểm soát địa bàn. Hezbollah tuyên bố đã theo dõi từ trước và giăng sẵn một "bẫy lửa" được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi đoàn xe tiến vào, các đòn tấn công đồng loạt được kích hoạt, khiến ít nhất 10 xe tăng Merkava cùng nhiều phương tiện công binh bị phá hủy ngay tại chỗ, buộc đợt tiến công phải dừng lại.

Nếu con số này được xác nhận, đây sẽ là mức tổn thất nặng nề nhất của lực lượng tăng Israel kể từ đầu những năm 1980, thời điểm nước này từng chịu thiệt hại lớn khi đối đầu với các lực lượng Syria được trang bị tên lửa chống tăng hiện đại.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh xung đột khu vực đang leo thang mạnh. Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, Hezbollah nhanh chóng mở mặt trận phía bắc chống lại Israel. Đáp trả, Tel Aviv phát động chiến dịch trên bộ tiến vào miền Nam Lebanon từ đầu tháng 3, kéo theo các cuộc giao tranh ác liệt.

Khác với các đối thủ trước đây, Hezbollah được đánh giá là có năng lực tác chiến chống tăng rất mạnh, đặc biệt trong môi trường địa hình phức tạp như miền Nam Lebanon. Những đoạn video xuất hiện từ đầu tháng 3 đã cho thấy các đòn tấn công chính xác nhằm vào xe tăng Israel, cho thấy mức độ chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng này.

Một yếu tố quan trọng khác có thể giải thích mức độ thiệt hại gia tăng là sự xuất hiện của lực lượng đặc nhiệm Radwan. Đây là đơn vị tinh nhuệ nhất của Hezbollah, từng tham chiến tại Syria và được đánh giá có kinh nghiệm chiến đấu cũng như khả năng phối hợp vượt trội so với các đơn vị thông thường. Việc Radwan được tung ra tiền tuyến được cho là đã góp phần làm thay đổi cục diện, khiến các đơn vị thiết giáp Israel chịu tổn thất nặng hơn kể từ giữa tháng 3.

Trên thực tế, xe tăng Merkava – niềm tự hào của quân đội Israel, từng chịu tổn thất trong các chiến dịch tại Dải Gaza từ năm 2023. Tuy nhiên, quy mô và cường độ thiệt hại khi đối đầu với Hezbollah lần này được đánh giá là hoàn toàn khác biệt.