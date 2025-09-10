Thế giới 24h: Israel không kích, Houthi chống lại bằng tên lửa

Loạt vụ nổ ở Sanaa trong đòn không kích hôm 10/9 của Israel (ảnh: Times of Israel)

Israel tập kích lực lượng Houthi ở Yemen

Yahya Saree – phát ngôn viên của Houthi – hôm 10/9 tuyên bố, các tay súng thuộc lực lượng này đã sử dụng tên lửa đất đối không để chống lại cuộc không kích của quân đội Israel.

Theo ông Saree, nhiều chiến đấu cơ của Israel đã phải “quay đầu” trước khi kịp phóng vũ khí.

“Lực lượng phòng không của chúng tôi đã phóng một số tên lửa đất đối không để đối phó với cuộc tấn công của Israel”, ông Saree bình luận trên Telegram.

“Phần lớn cuộc tấn công bị ngăn chặn, một số máy bay chiến đấu phải quay lại trước khi kịp phóng vũ khí”, ông Saree cho hay.

Đài Al Masirah (do Houthi điều hành) cho hay, vụ không kích của Israel nhắm vào một cơ sở y tế ở phía tây nam Sanaa và khu phức hợp hành chính thuộc al-Jawf.

“Nhiều người tử vì đạo. Nhiều người bị thương. Nhiều ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công”, Al Masirah đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 10/9 đã xác nhận vụ không kích ở 2 khu vực Sanaa và al-Jawf.

Thủ tướng Qatar tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả Israel

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Ảnh: EPA

Theo Reuters, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tuyên bố cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu ở thủ đô Doha của Qatar đã “phá hỏng cơ hội hòa bình” và chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Al Thani nhấn mạnh “không thể bỏ qua” vụ không kích của Israel, đồng thời cho biết Qatar đang huy động mọi công cụ để đáp trả (ngoài những tuyên bố và lời chỉ trích), bao gồm việc thành lập một nhóm pháp lý nhằm buộc Israel phải chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Qatar cũng kêu gọi các quốc gia Trung Đông đoàn kết để kiềm chế Israel. “Hôm nay, chúng ta đã đi đến một bước ngoặt – nơi cả khu vực phải có phản ứng trước hành động như vậy", ông Al Thani nói ngày 9/9.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra tuyên bố “lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công của Israel” vào tòa nhà dân cư có các lãnh đạo Hamas ở Doha, gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn mọi luật pháp và chuẩn mực quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed al-Ansari khẳng định: “Nhà nước Qatar nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh này của Israel, cũng như việc tiếp tục gây rối loạn an ninh khu vực và bất kỳ hành động nào nhằm vào chủ quyền, an ninh của Qatar".

Trong khi đó, theo Al Jazeera, quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ngày 9/9 gọi cuộc không kích của Israel là một “hành động liều lĩnh” và “vi phạm trắng trợn chủ quyền”. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Tamim nhận được sự ủng hộ và khẳng định từ phía Mỹ rằng Qatar là “đồng minh chiến lược đáng tin cậy” và nên tiếp tục vai trò hòa giải.

Quốc vương Qatar cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phải buộc những người thực hiện vụ không kích phải chịu trách nhiệm, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ ủng hộ hướng đi chính đáng này.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar ngày 9/9, trong đó có một sĩ quan an ninh Qatar. Hamas xác nhận một số người thân cận của lãnh đạo Khalil al-Hayya cũng thiệt mạng trong vụ việc, song khẳng định các nhân vật chủ chốt vẫn sống sót.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận quân đội Israel đã thực hiện cuộc tấn công ở Doha nhằm vào các lãnh đạo Hamas ngày 9/9. Ông Netanyahu nói đây là “một hoạt động độc lập hoàn toàn của Israel” và khẳng định sẽ tiếp tục tấn công nhằm vào lãnh đạo Hamas.

Venezuela không mong muốn xung đột

Lực lượng quân sự Venezuela (ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của CNN (công bố hôm 9/9), ông Gil khẳng định Venezuela không muốn đối đầu quân sự với Mỹ.

“Chúng tôi không đặt cược vào xung đột và cũng không muốn xảy ra xung đột”, ông Gil nói.

Theo ông Gil, Venezuela sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa, nhưng loại trừ khả năng leo thang quân sự với Mỹ hay bất cứ nước nào trong khu vực.

“Chúng tôi bác bỏ khả năng xảy ra xung đột vì đã chuẩn bị đầy đủ để răn đe mọi động thái điều động lực lượng đến khu vực. Chúng tôi cũng thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ đất nước”, ông Gil nói.

Ngoại trưởng Venezuela – ông Yvan Gil (ảnh: CNN)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Gil lưu ý rằng, vẫn còn quá sớm để thảo luận về khả năng thành lập liên minh quân sự ở Mỹ Latinh trong trường hợp căng thẳng leo thang.

Theo ông Gil, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) gần đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hoạt động quân sự ở vùng biển Caribe.

Về vụ việc hôm 2/9, khi quân đội Mỹ phóng tên lửa, bắn nổ một xuồng cao tốc (nghi chở ma túy) ở vùng biển Caribe, ông Gil bày tỏ nghi ngờ.

“Giới chức Mỹ đăng tải một đoạn video mà không làm rõ nhiều điều. Không rõ vị trí, không rõ có ai trên chiếc xuồng đó hay không và không rõ liệu nó có thực hay không. Thứ duy nhất chúng tôi thấy chỉ là một đoạn video, không có gì khác”, ông Gil nói.

Ông Thaksin phải ngồi tù, tân Thủ tướng Thái Lan lên tiếng

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, ông cảm thấy “buồn” khi một nhân vật như cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải ngồi tù.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được đưa lên xe chở phạm nhân (ảnh: Nation Thailand)

Hôm 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết yêu cầu ông Thaksin thi hành án tù 1 năm. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Trước đó, ông Thaksin bị kết án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng và lạm quyền, nhưng được nhà vua Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm tù. Thay vì thi hành án, ông Thaksin được chuyển khỏi trại giam để điều trị y tế cho đến khi được trả tự do theo diện ân xá.

Tòa án Tối cao Thái Lan tuyên bố quá trình điều trị y tế của ông Thaksin không được tính vào thời gian thi hành án.

Lúc 17h10p chiều ngày 9/9, ông Thaksin được chuyển tới Trung tâm giam giữ Klong Prem để thụ án 1 năm tù.

“Tôi rất buồn và thông cảm cho ông ấy. Ông ấy là một người có tầm vóc, và tôi không muốn ông ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy”, Thủ tướng Thái Lan Anutin nói.

UAV Ukraine tập kích Sochi vài tiếng sau khi ông Putin dự họp

Bộ Quốc phòng Nga và giới chức địa phương hôm 9/9 thông báo, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm mục tiêu vào Sochi, thành phố ven Biển Đen, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Putin có cuộc họp trực tuyến từ thành phố này với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/9 thông báo, lực lượng phòng không nước này bắn hạ ít nhất 31 UAV của Ukraine, trong đó có 15 chiếc ở khu vực Biển Đen, 2 chiếc ở Crimea và 2 chiếc ở vùng Krasnodar Krai. 12 UAV còn lại bị bắn hạ ở các khu vực khác.

Trước khi vụ tập kích xảy ra, ông Putin có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các nước thuộc nhóm BRICS từ dinh thự riêng ở Sochi (thuộc Krasnodar Krai). Chưa rõ Tổng thống Nga có còn làm việc tại dinh thự khi vụ tập kích xảy ra hay không.

Ông Veniamin Kondratiev – thống đốc vùng Krasnodar Krai – thông báo, vụ UAV tập kích khiến ít nhất một người thiệt mạng ở Sochi. 6 ngôi nhà cũng bị hư hại do vụ tấn công.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) hôm 9/9 đã ra lệnh hạn chế bay tạm thời ở sân bay quốc tế Sochi.