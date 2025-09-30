Phong trào Houthi phóng tên lửa siêu vượt âm, còi báo động vang rền ở Israel

Tên lửa Palestine-2. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của lực lượng Houthi - Yahya Saria - ngày 29/9 cho biết: “Để đáp trả hành động gây hấn của Israel, lực lượng tên lửa Yemen đã tiến hành một chiến dịch quân sự, sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Palestine-2 với đầu đạn tái nhập độc lập nhằm vào một số mục tiêu quan trọng tại khu vực Tel Aviv. Chiến dịch đã thành công”.

Phong trào Houthi sau đó tiếp tục phóng hai máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở cảng Eilat.

Còi báo động đã vang lên ở miền trung Israel và một số khu định cư phía Nam Bờ Tây ngay trước 1h sáng 29/9.

Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen. Không có thương vong nào được báo cáo.

Ngoài ra, Israel cho biết không có báo cáo nào về việc máy bay không người lái của Houthi bay đến Israel trong ngày 28/9, cho thấy có khả năng chúng đã rơi xuống đất trước khi đến được nước này.

Israel phóng tên lửa đánh chặn tên lửa của Houthi sáng 29/9. (Ảnh: Times of Israel)

Trước đó, ngày 25/9, Không quân Israel đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm cả một doanh trại quân sự trong khuôn viên dinh tổng thống, khiến hai người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương, theo cơ quan y tế của phong trào Houthi.

Houthi đã nhiều lần tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, để thể hiện sự ủng hộ đối với Palestine trong bối cảnh Israel đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hamas.

Tổng cộng, phong trào này đã bắn khoảng 130 tên lửa và hơn 150 máy bay không người lái chứa chất nổ vào Israel, gây ra thương vong, thiệt hại và thường xuyên khiến hàng trăm nghìn người Israel phải chạy đến nơi trú ẩn bất kể ngày đêm.