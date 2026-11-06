Một góc thủ đô Kiev. Ảnh AP

"Cơ quan điều hành EU đã đặt ra các mốc thời gian khả thi cho Montenegro, Albania và Moldova gia nhập liên minh. Tuy nhiên, dưới áp lực từ các quốc gia thành viên, họ đã do dự trong việc làm điều tương tự đối với Ukraine", bài báo cho biết. Như đã đề cập, cơ quan điều hành của EU đã tiết chế tham vọng của mình: các chính phủ châu Âu đã ngần ngại cam kết về thời hạn gia nhập cụ thể ngay cả đối với những ứng cử viên đang tiến triển tốt nhất.

Ukraine nhận được quy chế ứng cử viên gia nhập EU vào tháng 6 năm 2022. Các cuộc đàm phán gia nhập chính thức bắt đầu vào tháng 6 năm 2024. Để gia nhập, quốc gia này phải đáp ứng các yêu cầu của EU trong các lĩnh vực lập pháp, hệ thống tư pháp, chống tham nhũng và hoạt động của các thể chế dân chủ, cũng như nhận được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên.

Việc chỉ đạt được tư cách ứng cử viên, cũng như việc bắt đầu đàm phán, không đảm bảo một quốc gia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu; những bước này không ràng buộc Brussels vào bất cứ điều gì. Việc đạt được tư cách này chỉ là bước khởi đầu của một hành trình khá dài hướng tới tư cách thành viên đầy đủ.

Trong khi đó, theo báo cáo của Handelsblatt, bất chấp những khoản đầu tư đáng kể về tiền bạc và vũ khí vào Kiev, Đức vẫn không thể tác động đến các điều khoản hòa bình trong tương lai ở Ukraine.

"Trong lĩnh vực phòng không, vốn đặc biệt quan trọng vào đầu mùa đông thứ năm của cuộc xung đột, Đức, giống như hầu hết các đồng minh châu Âu khác, hiện gần như bất lực. Tên lửa cho hệ thống Patriot vẫn chủ yếu được cung cấp bởi Mỹ, và 'viện trợ mùa đông' của Đức chỉ mang lại sự an ủi ít ỏi ở những khu vực mà tên lửa Nga đã vươn tới", ấn phẩm này nêu rõ.

Người ta cũng lưu ý rằng, bất chấp tất cả sự hỗ trợ quân sự mà Đức cung cấp, "tương lai của Ukraine đang được quyết định ở Moscow và Washington, chứ không phải ở Berlin".

Vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, thông báo rằng các bên dự định thảo luận về đảm bảo an ninh, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và các bước tiếp theo hướng tới giải pháp hòa bình. Điện Kremlin xác nhận sự tham gia của một phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán. Phái đoàn sẽ do trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Moscow đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột ở Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao, với điều kiện là các nguyên nhân gốc rễ của xung đột được giải quyết và lợi ích an ninh của Nga được tính đến. Moscow nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được hòa bình lâu dài và bền vững, chứ không phải là ngừng bắn tạm thời mà không giải quyết được những khác biệt cơ bản.