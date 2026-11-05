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Nga ồ ạt tập kích các cơ sở hạ tầng của Ukraine trong đêm

Sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine Tin tức Nga

Trong đêm qua (4/11), các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp năng lượng, các trung tâm hậu cần của Ukraine và các tàu biển được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraina - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

Hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

“Trong đêm qua, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp năng lượng, các trung tâm hậu cần của Ukraine và các tàu biển được sử dụng phục vụ lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraina” - thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo thông báo, các mục tiêu bị tập kích bao gồm:

Tại tỉnh Kharkov: Trạm trung chuyển hàng hóa của công ty chuyển phát nhanh Novaya Pochta, nằm ở khu dân cư Novyi Korotych.

Tại vùng biển Đen: Một tàu chở hàng khô vận chuyển hàng hóa quân sự đã bị đánh trúng tại vị trí cách phía Tây Nam thành phố Odessa 52 km.

Tại tỉnh Dnepropetrovsk: Một trạm biến áp điện có công suất 330 kV bị đánh trúng.

Quân đội Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của đối phương. Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng điều này được thực hiện để làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của kẻ thù. Để làm được điều đó, họ sử dụng máy bay không người lái tấn công và vũ khí chính xác tầm xa có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ukraine.

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Theo PV - Sputnik ([Tên nguồn])

Nguồn: https://danviet.vn/nga-o-at-tap-kich-cac-co-so-ha-tang-cua-ukraine-trong-de...

-05/11/2026 15:30 PM (GMT+7)
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