Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết thứ 3 chặn chính sách thuế của ông Trump

Thượng viện Mỹ hôm 30-10 thông qua dự thảo nghị quyết chặn chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế cơ bản 10% lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, đài CBS News đưa tin.

Dự thảo nghị quyết do Thượng Nghị sĩ Ron Wyden (đảng Dân chủ, bang Oregon) đề xuất hôm 7-10 và được 6 thượng nghị sĩ, 5 thuộc đảng Dân chủ và 1 thuộc đảng Cộng hoà, đồng bảo trợ.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 30-10, dự thảo nghị quyết được thông qua với tỉ lệ phiếu 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Các phiếu thuận tới từ toàn bộ các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và trung lập, cùng 4 nhà lập pháp đảng Cộng hoà.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế đối ứng lên các nước, tại Vườn Hồng (Nhà Trắng) ngày 2-4. Ảnh: AFP

Nếu được thông qua ở Hạ viện Mỹ và được ban hành, nghị quyết sẽ chấm dứt hiệu lực của tình trạng khẩn cấp quốc gia mà Tổng thống Trump tuyên bố hôm 2-4, qua đó chấm dứt chính sách thuế đối ứng lên hơn 100 nền kinh tế toàn cầu cùng mức thuế cơ bản 10% với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Trước các đồng nghiệp tại Thượng viện Mỹ, ông Wyden cáo buộc “hành động của Tổng thống [Trump] rõ ràng vượt quá những gì luật pháp cho phép” và “thúc giục thông qua dự thảo nghị quyết này để chấm dứt hoàn toàn các mức thuế bất hợp pháp của Tổng thống”.

Trước đó, liên tục trong hai ngày 28 và 29-10, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua 2 dự thảo nghị quyết khác lần lượt chặn chính sách thuế của chính quyền ông Trump áp lên Brazil và Canada.

Canada cùng với Mexico là 2 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Ba nền kinh tế liên kết với nhau trong khuôn khổ hiệp định thương mại USMCA giữa 3 nước Bắc Mỹ. Từ tháng 8, Mỹ áp thuế 35% đối với các hàng hoá Canada ngoài danh mục USMCA. Ngày 25-10 – sau một quảng cáo “gây hiểu lầm” từ Canada, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế thêm 10% đối với hàng hoá Canada.

Ông Trump cũng tăng cường áp lực thuế quan đối với Brazil, nhất là các tuyên bố của ông hồi tháng 7 coi “các chính sách, hoạt động và hành động gần đây của chính phủ Brazil” gây ra “mối đe dọa bất thường và đặc biệt” cho Mỹ.

Tuy nhiên, CBS News lưu ý rằng việc Thượng viện Mỹ thông qua các dự thảo nghị quyết này phần lớn chỉ mang tính biểu tượng do gần như chắc chắn Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hoà chiếm đa số sẽ chặn lại. Hiện nay, hàng hoá Brazil sẽ bị tính thuế 50% khi nhập vào Mỹ.

Các cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hồi đầu tuần đã gặp gỡ các thượng nghị sĩ Cộng hoà và thảo luận về vấn đề thuế quan.

Trả lời báo giới sau cuộc gặp, ông Vance nhấn mạnh rằng thuế quan cung cấp cho phép chính quyền Washington “khả năng đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu”.

Theo ông Vance, chính sách thuế hiện nay của ông Trump “buộc các ngành công nghiệp Mỹ phải tái đầu tư ở Mỹ, thay vì một quốc gia khác” và “cũng là đòn bẩy đáng kinh ngạc cho Tổng thống Mỹ trong việc đàm phán các thoả thuận thương mại với nước ngoài”.