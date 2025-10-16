Ông Trump dọa áp thuế nước liên kết với khối có Nga, Trung Quốc: Điện Kremlin phản ứng

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Điện Kremlin ngày 15/10 bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “một số quốc gia muốn tránh gia nhập BRICS” vì lo ngại bị Washington áp thuế hoặc trừng phạt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định BRICS “không hề có kế hoạch nào nhằm chống lại bất kỳ quốc gia thứ ba hay đồng tiền nào khác”.

“BRICS là khối hợp tác vì thịnh vượng và ổn định, chứ không phải để đối đầu”, ông Peskov nói với hãng tin RIA Novosti, và nhấn mạnh rằng hoạt động của khối này được dẫn dắt bởi nguyên tắc đối tác, thịnh vượng và tính dự đoán.

“Những giá trị đó được thể hiện rõ trong các tuyên bố chung được thông qua tại các hội nghị thượng đỉnh BRICS”, ông Peskov nói với hãng tin RIA Novosti.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi ông Trump ngày 14/10 cáo buộc BRICS đang “tấn công đồng USD” và cảnh báo rằng Washington sẽ áp thuế lên bất kỳ quốc gia nào liên kết với khối này.

Ông Trump nói các nước đang muốn “rút khỏi BRICS” vì lo ngại bị Mỹ áp thuế và trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định không có thông tin nào cho thấy các thành viên hoặc quốc gia dự kiến gia nhập đang xem xét rút lui do sức ép từ Mỹ.

Theo ông Peskov, BRICS là “một khối kinh tế thống nhất bởi tầm nhìn hợp tác, chứ không phải đối đầu”, và mục tiêu của khối là thúc đẩy phát triển chung, không phải cạnh tranh địa chính trị.

BRICS – ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc (thành lập năm 2006) – sau đó mở rộng thêm Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Indonesia.

Với 10 thành viên hiện nay, BRICS có tổng GDP vượt nhóm G7, đồng thời chiếm hơn một nửa dân số thế giới.

Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan (Nga) năm ngoái, các nhà lãnh đạo BRICS đã phê chuẩn quy chế “đối tác liên kết” (partner country status) nhằm đáp ứng mong muốn gia nhập của hơn 30 quốc gia khác.

Theo RT, dù ông Trump cáo buộc BRICS tìm cách làm suy yếu vai trò toàn cầu của đồng USD, song khối này hiện không có đồng tiền chung, và phần lớn giao dịch giữa các thành viên vẫn được thực hiện bằng đồng nội tệ.

Các nhà lãnh đạo BRICS nhiều lần khẳng định họ không tìm cách hạ bệ đồng USD, mà chỉ muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng tiền này để tránh rủi ro từ việc Mỹ chính trị hóa đồng USD – điều mà họ cho là mối đe dọa lớn hơn đối với ổn định toàn cầu.