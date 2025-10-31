Ca sĩ Vũ Hà khai về việc đánh bạc tại King Club ở Hà Nội

Chiều 31-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tại Câu lạc bộ King Club, tầng 1, khách sạn Pullman. HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM) thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”.

Bị cáo Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc tại King Club khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho.

Chủ tọa phiên tòa đã nhắc bị cáo mở thẻ ngày 15-4-2022 và hỏi bị cáo "mở thẻ xong có chơi luôn không". Bị cáo Hà trình bày khi mở thẻ xong thì không chơi luôn. Số tiền mang đi chơi game chỉ khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền bị cáo thường xuyên để trong ví.

Về tổng số tiền chơi game, bị cáo Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette “nên mới vậy”. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18-5-2024, bị cáo Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD.

Trong vụ án này, có nhiều bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ và một cựu hiệu phó tại tỉnh Phú Thọ bị xét xử về tội đánh bạc.

Trong đó, bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) đã mở thẻ mới tên Mr Micheal từ ngày 6-6-2020. Từ 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, bị cáo Hồ Đại Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỉ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỉ đồng).

Ngay từ ngày đầu diễn ra phiên tòa, bị cáo Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương, công chức Bảo tàng Phú Thọ, bị cáo buộc đã đánh bạc 944.000 USD (25 tỉ đồng), lần chơi nhiều nhất lên tới 59.630 USD (khoảng 1,6 tỉ đồng).

Bị cáo Hương khai, khi có việc xuống Hà Nội công tác, thăm bạn bè vào thứ 7, chủ nhật sẽ vào King Club để đánh bạc. Nguồn tiền mà bà Hương dùng để đánh bạc là bản thân tích góp trong nhiều năm. Bà Hương khai không được ai rủ, cũng không rủ ai đánh bạc cùng.