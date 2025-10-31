Mỹ: Quay lén cảnh 'giường chiếu’ để bịt miệng đối thủ, nữ nghị sĩ hầu tòa

Ngày 30-10, các công tố viên liên bang đã công bố cáo buộc hình sự đối với một nữ nghị sĩ thuộc cơ quan lập pháp tiểu bang Maryland - Thượng nghị sĩ Dalya Attar (đảng Dân chủ), 35 tuổi, về việc bà này được cho có hành vi "bịt miệng" một nhà phê bình chính trị bằng cách bí mật quay lén người này ngủ cùng một người đàn ông đã có vợ, theo tờ The Hill.

Theo cáo trạng, nạn nhân không được nêu tên nhưng được mô tả là một nữ công dân Mỹ gốc Israel và là một cố vấn chính trị. Người này đã ủng hộ chiến dịch tranh cử đại biểu tiểu bang đầu tiên của bà Attar trước khi “quay lưng” với bà Attar sau một bất đồng.

Thượng nghị sĩ Dalya Attar, anh trai bà này và một sĩ quan cảnh sát Baltimore, vốn là những người đã hỗ trợ chiến dịch tranh cử đại biểu tiểu bang của bà, mỗi người phải đối mặt 8 tội danh, bao gồm tống tiền và dàn dựng âm mưu.

Thượng nghị sĩ Maryland Dalya Attar. Ảnh: BALTIMORE SUN

Bản cáo trạng dài 20 trang cáo buộc bà Attar âm mưu nhiều năm để quay lén và lợi dụng các clip nhạy cảm để tống tiền. Bà này và đồng phạm bị cáo buộc đã lén đặt thiết bị theo dõi trên xe của nạn nhân và các thiết bị ghi hình trong phòng khách và phòng ngủ căn hộ của nạn nhân vào đầu năm 2020.

Sau khi có những đoạn phim nhạy cảm, bà Attar bắt đầu tống tiền nạn nhân. Bà Attar bị cáo buộc đã một gửi tin nhắn cho biết nạn nhân “cần được cảnh báo” trước khi người này gây thêm thiệt hại cho chiến dịch của mình.

Theo cáo trạng, bà Attar đã viết rằng: “Tôi nghĩ chúng ta có một cách rất, rất dễ dàng, đơn giản để rất có thể khiến cô ta im lặng và để chúng ta yên”.

Anh trai của bà Attar là ông Joseph được cho là đã gặp người tình của nạn nhân vào tháng 12-2021, cho người này xem đoạn ghi âm bí mật và yêu cầu người này thuyết phục nạn nhân đừng phá rối và để Thượng nghị sĩ Attar được yên.

Vài tháng sau, bà Attar tin rằng nạn nhân vẫn đang gây tổn hại cho chiến dịch của bà. Vì vậy, anh trai bà đã trực tiếp đe dọa nạn nhân trong một loạt tin nhắn trên ứng dụng WhatsApp vào tháng 6-2022 rằng nếu nạn nhân để bà Attar yên ổn thì bà Attar sẽ không công bố những đoạn video nhạy cảm.

Trong một thông cáo, bà Attar khẳng định bà tranh cử vì niềm tin mạnh mẽ vào việc phục vụ cộng đồng mà bà yêu quý, và bà sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến niềm tin của cử tri dành cho bà.

“Vụ án tập trung vào những cáo buộc của cựu nhân viên bất mãn với tôi. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho cáo buộc rằng tôi biết về bất kỳ hành động bất hợp pháp nào được thực hiện thay mặt cho tôi. Tôi mong muốn được chia sẻ câu chuyện của mình và tin rằng sự thật sẽ được làm rõ. Trong thời gian này, tôi sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng với sự khiêm nhường và danh dự và mong muốn minh bạch nhất có thể” - bà Attar nói.

Là một cựu công tố viên, bà Attar được bầu làm Thượng nghị sĩ, đại diện cho một số khu vực của TP Baltimore sau 6 năm phục vụ tại Hạ viện. Bà Attar là người Do Thái Chính thống giáo đầu tiên được bầu vào Đại hội đồng Maryland.