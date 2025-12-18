Thượng viện Mỹ duyệt chi quốc phòng 900 tỷ USD, có phần cho Ukraine

Thượng viện Mỹ duyệt chi 800 triệu USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Kiev chịu sức ép chấp nhận thỏa thuận hòa bình. Ảnh: Getty Images.

Dự luật được Thượng viện thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Tỷ lệ bỏ phiếu là 77 phiếu thuận và 20 phiếu chống. Văn kiện hiện được chuyển tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký ban hành.

Theo nội dung dự luật, Ukraine sẽ nhận 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tài khóa 2026 và 2027. Khoản tiền này được phân bổ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), chương trình do Lầu Năm Góc quản lý, chuyên tài trợ các hợp đồng mua sắm vũ khí với các tập đoàn quốc phòng Mỹ.

Bên cạnh đó, dự luật cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ nếu có bất kỳ quyết định nào nhằm hạn chế việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Thông tin này được Đại sứ Ukraine tại Mỹ, bà Olha Stefanishyna, xác nhận.

Không chỉ tập trung vào hỗ trợ Kiev, dự luật còn đưa ra nhiều điều khoản liên quan đến hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Cụ thể, Lầu Năm Góc không được phép cắt giảm số binh sĩ Mỹ thường trú hoặc triển khai tại châu Âu xuống dưới mức 76.000 người trong thời gian quá 45 ngày.

Ngoài ra, dự luật cũng bao gồm các nội dung như tăng lương cho binh sĩ Mỹ, bổ sung ngân sách cho hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome (Vòm Vàng), tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời cho phép triển khai binh sĩ đang tại ngũ tới khu vực biên giới Mỹ – Mexico.

Khoản hỗ trợ 800 triệu USD dành cho Ukraine lần này chỉ chiếm phần nhỏ so với tổng viện trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp kể từ khi xung đột bùng phát. Tính đến thời điểm ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ, tổng giá trị viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine đã lên tới khoảng 67 tỷ USD.