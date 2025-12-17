Thủ tướng Đức: Lực lượng phương Tây tại Ukraine sẽ có khả năng đẩy lùi quân đội Nga

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF hôm thứ Ba 16/12, khi được các nhà báo hỏi về những đảm bảo an ninh có thể do Mỹ đưa ra trong cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin, ông Merz trả lời rằng các bên bảo đảm sẽ phải đẩy lùi lực lượng Nga trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều kiện ngừng bắn.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo một khu vực phi quân sự giữa các bên tham chiến và, cụ thể hơn, chúng tôi cũng sẽ hành động chống lại các cuộc xâm nhập và tấn công tương ứng của Nga. Nhưng hiện chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn đó" - ông Merz nói.

"Việc người Mỹ đưa ra cam kết như vậy - bảo vệ Ukraine trong trường hợp có lệnh ngừng bắn, như thể đó là lãnh thổ của NATO - tôi tin rằng đây là một lập trường mới đáng chú ý của Mỹ" - ông nói thêm.

Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở Berlin hôm thứ Hai, người ta đã đề xuất thành lập một lực lượng quốc phòng để đảm bảo khả năng ngừng bắn ở Ukraine.

Tuyên bố chung cho biết một lực lượng do châu Âu dẫn đầu, với sự hỗ trợ của Mỹ, sẽ hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine và đảm bảo an ninh không phận và lãnh hải.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định rằng có "tiến triển đáng kể" trong các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Khả năng 50/50

Trong cuộc phỏng vấn nói trên với ZDF, Thủ tướng Merz cho biết ông tin rằng có “50:50” khả năng đạt được một thỏa thuận ở châu Âu về việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa để tài trợ cho hoạt động phòng thủ của Ukraine. Ông nói thêm rằng điều này là thiết yếu, bởi Ukraine sẽ cần nguồn tài chính ít nhất trong 2 năm nữa sau khi gói tài trợ hiện tại của châu Âu hết hạn vào quý I/2026.

“Trên khắp châu Âu đều có những dè dặt, và tôi hoàn toàn có thể hiểu được những dè dặt đó” - ông nói. “Nhưng … nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ và đưa ra quyết định mà chúng ta có thể đưa ra để chặn đà tiến của quân đội Nga, thì khi nào chúng ta mới làm?”

Ông Merz nói rằng giọng điệu mang tính đối đầu với châu Âu trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ không làm ông ngạc nhiên, bởi nó phản ánh nhiều chỉ trích mà Phó Tổng thống JD Vance đã nêu đối với châu Âu trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hồi đầu năm.

Tuy nhiên, ông Merz cho rằng bất kỳ xu hướng biệt lập nào của Mỹ cũng khó có thể kéo dài.

“‘Nước Mỹ trên hết’ thì cũng được, nhưng ‘Nước Mỹ đơn độc’ sẽ không tốt cho chính nước Mỹ” - ông nói. “Và nhìn vào các dữ liệu kinh tế ở Mỹ, tôi có thể hình dung rằng cuối cùng người Mỹ sẽ tiếp cận chúng tôi và nói: ‘Chẳng phải chúng ta nên bàn về một số vấn đề mang lại lợi ích cho cả hai bên hay sao?’”