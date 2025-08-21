Thủ tướng Italia đề xuất phương án hỗ trợ quân sự Ukraine trong 24 giờ nếu tái xung đột với Nga

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Rome vào tháng 5/2025. Ảnh: Bloomberg.

Thông tin được tiết lộ trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu và những đồng minh khác của Ukraine hiện đang thúc đẩy đàm phán về phương án bảo đảm an ninh cho Kiev. Các chỉ huy quân sự NATO cũng đã họp trực tuyến ngày 20/8 để bàn về hỗ trợ an ninh.

Theo Bloomberg, bà Meloni đề xuất kế hoạch tương tự như Điều 5 trong hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO, nhưng không bao gồm việc Ukraine gia nhập liên minh. Điều 5 quy định các thành viên NATO sẽ hỗ trợ quân sự cho bất kỳ nước nào trong liên minh bị tấn công. Ý tưởng mở rộng cơ chế này cho Kiev – kể cả khi Ukraine không gia nhập NATO – lần đầu được bà Meloni nêu vào tháng 3/2025.

Bà Meloni là một trong số 8 lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng ngày 18/8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các nhà lãnh đạo khi đó đã thảo luận về bảo đảm an ninh cho Ukraine, một khi Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình với Moscow.

Đề xuất của bà hiện là một trong những phương án được các lãnh đạo châu Âu cân nhắc. Kế hoạch yêu cầu những quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine phải nhanh chóng đưa ra phản ứng nếu Nga lại tấn công.

Phản ứng có thể bao gồm triển khai quân, viện trợ kinh tế hoặc áp đặt trừng phạt với Nga. Chưa rõ kế hoạch này có yêu cầu từng nước châu Âu cam kết gửi quân trực tiếp tới Ukraine hay không.

Trước đó, Bloomberg cho biết, khoảng 10 quốc gia châu Âu sẵn sàng triển khai quân tới Ukraine như một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm ngăn Nga tái tấn công vi phạm thỏa thuận hòa bình.

Nga đã bác bỏ các đề xuất bảo đảm an ninh này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/8 nói rằng Nga cần phải là một trong những nước cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Thảo luận nghiêm túc về vấn đề an ninh mà không có Nga thì chỉ là con đường dẫn đến ngõ cụt”, ông Lavrov nhấn mạnh.