Dân Thái Nguyên trắng đêm cầm cự với lũ trên nóc nhà

"Cứu với, tôi từng bị tai biến, cả ngày không ăn uống, sắp không chịu nổi", cụ bà ở tổ dân phố Gốc Vối 1, phường Linh Sơn nói qua điện thoại, giọng ngắt quãng vì đuối sức.

Bà đã ở trên mái từ 10h sáng sau khi căn nhà cấp bốn bị ngập sâu hơn hai mét. Con trai đi làm ở Hà Nội, hàng xóm cũng bất lực vì lũ lên quá nhanh, bà Hưng phải tự bắc thang trèo lên mái nhà.

Hơn 13 tiếng cầm cự, người phụ nữ 71 tuổi vẫn chưa được giải cứu. Bà gọi khắp nơi xin giúp đỡ. Anh con trai ở xa cũng nhờ đủ các kênh cứu hộ nhưng không lực lượng nào tiếp cận được do nước ngập sâu, dòng chảy xiết. "Nhiều hàng xóm của tôi cũng đang mắc kẹt, đa số là người cao tuổi", bà nói.

0h00 ngày 8/10, bà nhắn cho con trai: "Điện thoại sắp hết pin, nước vẫn đang dâng, chỉ 30 cm nữa là ngập mái nhà này".

Người dân ở xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai cũ), tỉnh Thái Nguyên cố thủ trên mái nhà bởi nước dâng cao, chiều 7/10. Ảnh: Huệ Lê

Tình cảnh của gia đình chị Trần Thị Hiền ở phường Linh Sơn cũng tương tự. 7 người gồm bố mẹ già gần 80 tuổi, em trai và ba cháu nhỏ 11, 5 và 4 tuổi ngồi trên nóc nhà, căng tấm bạt nylon trên tum để che tạm. Quần áo cả nhà ướt đẫm. Cả ngày, họ ăn mì tôm sống cầm hơi.

Đến 21h, nước lũ chỉ còn cách trần nhà nửa mét. "Trời vẫn mưa lớn. Chúng tôi gọi cứu hộ từ sáng nhưng họ nói nước xoáy và sâu quá, thuyền không thể vào được", chị Hiền nói, giọng run run vì lạnh. Theo tính toán của chị, chỉ cần mưa thêm trận nữa là cả nhà phải leo lên nóc tum nhưng chỗ đó rất hẹp, chưa chắc đủ cho 7 người cùng đứng.

Nhà chị nằm ven sông Cầu. Sáng sớm 7/10, nước tràn vào nhà ngập khoảng một mét rồi ngừng. Mọi người nghĩ "đã an toàn". Tuy nhiên, khoảng 11h trưa, nước bất ngờ tiếp tục dâng cao, cuốn trôi đồ đạc. Cả nhà phải trèo lên nóc ngồi chờ cứu hộ.

Giữa lúc hỗn loạn, con trai 16 tuổi của chị chèo thuyền tìm người giúp đỡ tại Nhà văn hóa cách đó 500 m. Đi được nửa đường, gặp dòng nước xoáy, thuyền bị lật. Cậu bé bị cuốn trôi khoảng 30 mét, may mắn được người dân vớt lên và đưa vào nhà hàng xóm an toàn.

Em trai chị Trần Thị Hiền, ở phường Linh Sơn, Thái Nguyên chèo thuyền đưa bố mẹ, chị gái và cháu về nhà mình tránh trú, trưa 7/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng đang ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ nhưng vợ chồng chị Hoàng Thị Niệm, 50 tuổi, ở xóm Quyết Thắng, phường Linh Sơn may mắn hơn vì kịp mang theo chiếc bếp gas mini. "Cả ngày nay chỉ có nồi cháo trắng cầm hơi, gas cũng sắp hết", chị Niệm nói.

Ngôi nhà một tầng của vợ chồng chị nằm trong vùng trũng, đã ngập gần đến nóc. Hai người trèo lên mái trú tạm từ sáng sớm. Chị Niệm nhìn sang nóc nhà hàng xóm thấy ba người đang chung cảnh ngộ, nhưng không có gì để ăn. "Nhìn thấy nhau nhưng muốn san sẻ cũng không được vì nước sâu và chảy xiết", chị kể.

Trên mạng xã hội, trong ngày 7/10 xuất hiện hàng loạt bài đăng kêu cứu của người dân ở một số khu vực tại TP Thái Nguyên và các huyện cũ như Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ. Đến tối, số bài xin hỗ trợ khẩn cấp tăng vọt bởi nhiều người đã kiệt sức sau hơn 10 giờ mắc kẹt giữa nước lũ trong tình trạng không thức ăn, nước uống, pin điện thoại sắp cạn.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, cho biết đến tối 7/10, nhiều khu vực vẫn bị cô lập hoàn toàn, không thể liên lạc hay tiếp cận được. Nguyên nhân chính là nước dâng quá nhanh, vượt ngoài mọi dự đoán và kỷ lục trước đây. "Tốc độ nước lên quá khủng khiếp, chỉ vài tiếng đã ngập trắng", ông Tuyến nói.

Các lực lượng chức năng của tỉnh đang dốc toàn lực cứu hộ, hỗ trợ người dân. "Chúng tôi mong nhận được sự chung tay của người dân trong và ngoài tỉnh. Cả trăm năm nay, Thái Nguyên chưa từng hứng chịu một đợt thiên tai dữ dội đến vậy", Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh nói.

Công an tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, triển khai phương án ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân.

Theo thống kê sơ bộ của Thái Nguyên, tính đến hết ngày 7/10 mưa lũ đã khiến 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao, Thái Nguyên mưa lớn từ tối 6/10. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, Thái Nguyên mưa 200-400 mm, một số nơi trên 500 mm như trạm Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm. Lúc 16h ngày 7/10, lũ sông Cầu tại Gia Bảy lên 29,26 m, vượt báo động ba 2,26 m, vượt mức lịch sử (28,81 m) 0,45 m. Hai phường Gia Sàng và Phan Đình Phùng nằm ven sông Cầu bị nước lũ bủa vây.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.