Thế giới 24h: Đề xuất mới của ông Putin với ông Trump

Nga muốn nâng cấp độ phái đoàn đàm phán với Ukraine

Phát biểu với báo giới hôm 20/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với ông Trump (hôm 18/8), ông Putin đã đề xuất nâng cấp độ phái đoàn đàm phán trong các cuộc làm việc (tương lai) giữa Nga và Ukraine.

“Điều này phù hợp với đề xuất của chúng tôi rằng, trong tiến trình đàm phán, cần có một nhóm riêng biệt để xem xét các khía cạnh chính trị của giải pháp chấm dứt xung đột (như quyền kiểm soát lãnh thổ), bên cạnh các vấn đề quân sự và nhân đạo”, ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, Tổng thống Mỹ Trump đón nhận ý tưởng của Tổng thống Nga Putin một cách tích cực, và Moscow cũng mong muốn ông Trump truyền đạt lại ý tưởng này cho Kiev.

Bước tiếp theo là chờ phản ứng từ phía Ukraine, ông Lavrov cho biết.

Trong cuộc họp báo hôm 20/8, ông Lavrov cũng lưu ý rằng Ukraine chưa trả lời đề xuất thành lập 3 nhóm công tác làm việc trực tuyến mà Nga đưa ra trong cuộc đàm phán tại Istanbul hồi tháng 7.

Đề xuất này do Vladimir Medinsky – cố vấn Tổng thống Nga – đưa ra.

Trong cuộc đàm phán, ông Medinsky cũng đề xuất Ukraine phối hợp tổ chức các lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài từ 24h đến 48h.

Bước tiến mới của quân đội Nga ở Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 thông báo, quân đội nước này đã tiến về phía đông vùng Dnipropetrovsk (miền trung Ukraine) và kiểm soát thêm làng Novoheorhiivka, gần ranh giới với vùng Donetsk.

Quân đội Nga tăng cường các bước tiến trên bộ ở Ukraine trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy đàm phán (ảnh: TASS)

Theo Reuters, từ tháng 7, quân đội Nga bắt đầu tấn công Dnipropetrovsk và đã kiểm soát được một số ngôi làng. Tính toán của Mỹ về tình hình xung đột cho thấy quân đội Nga kiểm soát khoảng 1% Dnipropetrovsk.

“Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới số 57 đã đẩy lui đối phương khỏi Novoheorhiivka ở vùng Dnipropetrovsk”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ này, trong cuộc chiến ở Novoheorhiivka, lực lượng Ukraine tổn thất hơn 220 binh sĩ, 2 xe tăng và 10 phương tiện quân sự.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump ra lệnh sơn đen tường biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh sơn đen toàn bộ bức tường biên giới ở phía nam (giáp Mexico) để ngăn người nhập cư trái phép vượt biên, Bloomberg hôm 20/8 đưa tin.

“Đây là yêu cầu trực tiếp từ Tổng thống Trump, người hiểu rằng, trong điều kiện thời tiết nóng bức ở đây, khi bức tường được sơn đen thì nó sẽ càng nóng và khiến việc trèo qua khó khăn hơn”, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem nói.

“Chúng tôi sẽ sơn đen toàn bộ bức tường biên giới phía nam, để ngăn chặn những cá nhân tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp”, bà Noem nói thêm, đồng thời tham gia việc sơn tường biên giới.

Từ ngày 19/8, các đội thi công đã bắt đầu sơn tường biên giới với Mexico. Bức tường chủ yếu được tạo ra từ các cột thép dựng sát nhau, cao từ 5 đến 9 mét. Một số đoạn của bức tường được gia cố bằng các tấm kim loại, lưới thép hoặc bê tông.

Theo bà Noem, lớp sơn mới sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của bức tường thép, làm chậm quá trình rỉ sét và ngăn những người có ý định leo qua tường vì nhiệt độ quá nóng.

“Đừng chạm vào nó. Mọi người đều có quyền lựa chọn”, bà Noem nói thêm.

Hồi tháng 7, Quốc hội Mỹ đã thông qua khoản ngân sách 47 tỷ USD để xây dựng và bảo trì các bức tường biên giới.