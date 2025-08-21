Nga tuyên bố sẽ tham gia bất kỳ cam kết an ninh nào cho Ukraine

Ngày 20-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này muốn tham gia vào bất kỳ cam kết an ninh nào trong tương lai dành cho Ukraine, đồng thời khẳng định an ninh tập thể ở châu Âu không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Nga, đài RT đưa tin.

"Nga không thể đồng ý với việc hiện nay có các bên đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả'' - ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau khi gặp Bộ trưởng Ngoại giao Jordan.

An ninh cho Ukraine mà không có Nga là điều không tưởng

Trước đó, hôm 18-8, các nhà lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, vốn là một trong những yêu cầu tiên quyết của Ukraine trong đàm phán hòa bình với Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov nói rằng ông chắc chắn rằng ở phương Tây và đặc biệt là Mỹ hiểu rất rõ rằng “việc thảo luận nghiêm túc về các vấn đề an ninh mà không có Nga là điều không tưởng, là con đường chẳng đi tới đâu".

Ông Lavrov cho biết thêm rằng nhóm đàm phán của Ukraine đã đề xuất xây dựng các đảm bảo an ninh có sự tham gia của tất cả thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc trong các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vào năm 2022, ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bùng nổ.

Theo đó, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và một số quốc gia riêng khác sẽ tham gia vào việc đảm bảo an ninh này và các đảm bảo an ninh của mỗi bên liên quan sẽ được đảm bảo trên cơ sở bình đẳng. Thời điểm đó, Moscow đã ủng hộ cách tiếp cận này tuy nhiên phương Tây đã tác động lên Kiev để thay đổi đề xuất đó với lý do rằng Moscow sẽ có quyền phủ quyết đối với bất kỳ phản ứng quân sự nào hỗ trợ Ukraine.

Phần lớn quan chức châu Âu và Ukraine bác bỏ ý tưởng rằng Nga có thể tham gia vào việc đảm bảo an ninh tương lai của Ukraine vì Nga đã can thiệp quân sự vào Ukraine vào năm 2014 và mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Khoảng cách Nga-phương Tây còn rất lớn

Tờ The New York Times đánh giá đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy vẫn còn những khoảng cách lớn trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Điều này cũng càng làm tăng thêm sự bất định về việc liệu nỗ lực của châu Âu nhằm tập hợp một ''liên minh thiện chí'' để bảo vệ Ukraine, có thể có sự hiện diện của binh lính phương Tây bên trong Ukraine, có phù hợp với kế hoạch của Tổng thống Trump về một thỏa thuận hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không.

Trước đó, chính quyền ông Trump đã công bố một bước đột phá trong các cuộc đàm phán với Nga trong tháng này rằng ông Putin đã chấp nhận đề xuất của phương Tây về việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine mạnh mẽ như Điều 5 của thỏa thuận Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều 5 NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên liên minh được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên và tập thể sẽ phản ứng đáp trả.

Hôm 18-8, ông Trump cũng nói rằng ông Putin đã ''đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine'' và gọi đây là ''một bước đi rất quan trọng''. Hiện tại, vẫn chưa rõ các đảm bảo an ninh này sẽ như thế nào.

Điện Kremlin từ lâu đã tuyên bố sẵn sàng đón nhận những lời đề nghị bảo đảm an ninh như vậy cho Ukraine từ nước ngoài. Tuy nhiên, có một điều kiện là Nga nên là một trong những bên bảo đảm an ninh và không quân đội phương Tây nào được phép đóng quân tại Ukraine.