Thủ tướng Israel phản hồi kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza của ông Trump

Khói bốc lên ở Gaza City sau một cuộc không kích của Israel vào ngày 2/10/2025. Ảnh: Anadolu.

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi lực lượng Hamas cho biết họ chấp nhận một phần của kế hoạch này, RT đưa tin.

“Israel đã sẵn sàng để triển khai ngay giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm giải cứu toàn bộ con tin”, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết trong thông cáo ngày 3/10.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Tổng thống Trump và nhóm của ông để chấm dứt xung đột theo các nguyên tắc mà Israel đã đề ra, phù hợp với tầm nhìn của ông Trump về việc kết thúc chiến sự”, thông cáo cho biết thêm.

Tuyên bố của Israel không đề cập đến lời kêu gọi của ông Trump về việc ngừng không kích ở Gaza.

Theo kế hoạch của ông Trump, Hamas phải trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại trong vòng 72 giờ sau khi Israel ngừng các hoạt động quân sự ở Gaza và rút quân “về ranh giới đã thỏa thuận”.

Khi con tin được thả, Israel sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine đang chịu án chung thân và 1.700 người Palestine bị bắt sau ngày 7/10/2023.

Ông Trump cũng đề xuất thành lập một chính quyền lâm thời phi chính trị ở Dải Gaza. Chính quyền này sẽ không có thành phần của phong trào Hamas. Mục tiêu là biến vùng đất này thành “khu vực phi cực đoan, không có khủng bố và không gây đe dọa cho các nước láng giềng”.

Trước đó, Hamas ra tuyên bố cho biết lực lượng này sẵn sàng trao đổi tù binh theo công thức đã đề xuất, và “về nguyên tắc” đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Gaza cho một chính phủ độc lập “dựa trên sự đồng thuận của người Palestine và được các nước Ả Rập ủng hộ”.

Tổng thống Mỹ tin tưởng Hamas đã sẵn sàng cho hòa bình lâu dài. “Dựa theo tuyên bố Hamas vừa đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho hòa bình lâu dài. Israel phải lập tức ngừng không kích Dải Gaza để chúng ta có thể giải thoát các con tin một cách an toàn và nhanh chóng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth vào ngày 3/10.