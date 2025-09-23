Hamas hành quyết công khai 3 người "có quan hệ với Israel"

Các tay súng Hamas. Ảnh: Reuters

BBC ngày 22/9 đưa tin, một video ghi lại cảnh Hamas hành quyết công khai 3 người đàn ông bị cáo buộc hợp tác với Israel đã được lan truyền trên mạng xã hội.

Tờ báo Anh xác nhận video được quay ngay trước bệnh viện Shifa, trung tâm thành phố Gaza – nơi đang diễn ra các hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel.

Trong video, có ít nhất 5 người đàn ông mang vũ khí, đeo mặt nạ, cùng ba người Palestine bị bịt mắt, quỳ trên mặt đất trước sự chứng kiến của đám đông.

Một tay súng tuyên bố: “Bản án tử hình dành cho những kẻ hợp tác với Israel đã được đưa ra”. Sau đó, 3 người đàn ông bị bắn vào đầu, trong tiếng hô vang từ đám đông ủng hộ nhánh vũ trang Qassam của Hamas. Theo BBC, đây là trường hợp hiếm hoi cảnh hành quyết công khai ở Gaza được ghi lại rõ ràng.

Trong đoạn video, một tay súng cũng chỉ đích danh ông Yasser Abu Shabab là nhân vật cần bị trừng phạt. Ông Abu Shabab là thủ lĩnh một nhóm vũ trang nhỏ được cho là có mối quan hệ với Israel. Israel từng công khai nói rằng họ hỗ trợ vũ khí cho một số nhóm đối lập với Hamas ở Gaza, song chính Abu Shabab lên tiếng phủ nhận việc nhận vũ khí từ Israel.

Các nguồn tin tại Gaza cho biết những tháng qua, một số nhóm vũ trang đối lập Hamas nổi lên ở nhiều khu vực, trong bối cảnh Hamas bị cho là đã suy giảm khả năng kiểm soát.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch trên bộ ở thành phố Gaza, nói rằng họ đã phá hủy hạ tầng quân sự và tiêu diệt một đơn vị Hamas tấn công binh sĩ Israel. Quân đội Israel khẳng định mục tiêu là giải cứu con tin và đánh bại lực lượng Hamas còn bám trụ lại.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự tại thành phố lớn nhất Dải Gaza – nơi từng có khoảng một triệu dân sinh sống – đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Liên Hợp Quốc mô tả tình hình nhân đạo ở đây là “thảm họa nghiêm trọng”.

Xung đột bùng phát từ sau ngày 7/10/2023, khi Hamas tấn công miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Đáp trả, Israel mở chiến dịch quân sự kéo dài đến nay. Theo cơ quan Y tế do Hamas quản lý ở Gaza, hơn 65.000 người đã thiệt mạng do xung đột Israel - Hamas.