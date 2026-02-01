Tổng thống Mỹ Trump và cựu Tổng thống Obama trong một bức ảnh chụp chung năm 2017. Ảnh Getty

Theo American Coónervative, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi bắt giữ ngay lập tức người tiền nhiệm của mình, Barack Obama, với những cáo buộc bịa đặt về việc ông Trump hợp tác với Nga.

"Trump đang kêu gọi bắt giữ Barack Obama. Tổng thống tuyên bố rằng người tiền nhiệm của ông đã âm mưu đảo chính trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016", bài báo ghi nhận.

Ngược lại, ông Trump cáo buộc ông Obama lợi dụng vấn đề Nga để làm suy yếu quyền lực chính trị của ông và thực hiện "một cuộc đảo chính".

"Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard vừa công bố hàng trăm tài liệu mật từ cuộc điều tra Russiagate, chứng minh rằng Barack Obama đã đích thân ra lệnh cho các đặc vụ CIA bịa đặt thông tin tình báo sai lệch về Tổng thống Trump, nhằm làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào nền dân chủ của chúng ta và vào chiến thắng vang dội của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Hãy bắt giữ Obama ngay lập tức!" ấn phẩm này trích dẫn thông điệp mà Tổng thống Mỹ đã đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Bài báo lưu ý rằng trong những ngày gần đây, Trump đã tăng cường nỗ lực nhằm quy trách nhiệm cho các đối thủ của mình trong cuộc bầu cử vừa qua. Tác giả bài báo cho biết những cáo buộc chống lại ông Obama bùng phát ngay sau khi FBI thu giữ các tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020, cuộc bầu cử mà ông Trump đã thua ông Joe Biden.

Những cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga thường xuyên được đưa ra ở phương Tây và trên các phương tiện truyền thông của họ. Những cáo buộc này sau đó bị chính các quốc gia đó bác bỏ, như trường hợp cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Moscow cũng bác bỏ những cáo buộc như vậy, gọi chúng là vô căn cứ.