Châu Âu báo động Ukraine đang bên bờ vực thảm họa

Lực lượng cứu hộ nỗ lực dập đám cháy sau một cuộc tấn công của Nga. Ảnh Reuters.

Trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt với nhiệt độ ngoài trời giảm xuống tới khoảng -20°C, các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái của lực lượng Nga đã khiến nhiều khu vực rộng lớn của Ukraine rơi vào tình trạng mất điện và mất nguồn sưởi ấm, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng triệu người dân, các quan chức EU nhấn mạnh.

Một trong những quan chức EU phát biểu tại cuộc họp là bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của Liên minh. Bà cảnh báo rằng những đòn tấn công liên tục nhằm vào lưới điện và hệ thống sưởi mùa đông của Ukraine đang gây ra một tình hình nhân đạo nghiêm trọng: “Đây là một mùa đông vô cùng khốc liệt và người dân Ukraine đang thực sự phải chịu đựng. Một thảm họa nhân đạo đang đến rất gần".

EU cho rằng chính quyền Moscow không chỉ tấn công lực lượng vũ trang Ukraine ở tuyến đầu, mà còn nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu, khiến cư dân trong nhiều thành phố và thị trấn phải đối mặt với cảnh thiếu điện, thiếu nước nóng, mất sưởi ấm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các cuộc tấn công này diễn ra trong bối cảnh các bên đang nỗ lực tìm giải pháp chính trị và quân sự nhằm hạn chế leo thang xung đột. Dù có các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt ở Abu Dhabi và các lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, phía EU cáo buộc Nga vẫn liên tục ném bom Ukraine, cố tình “làm cho người Ukraine lạnh cóng để buộc họ đầu hàng". Trong khi đó, Moscow tuyên bố rằng, các cuộc tấn công của lực lượng Nga chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.

Để đối phó với tình hình khắc nghiệt này, EU đang xem xét tăng cường hỗ trợ cho hệ thống năng lượng của Ukraine, đồng thời chuẩn bị một vòng trừng phạt mới đối với Nga.

Ngoài các biện pháp quân sự và tài chính, một số quốc gia thành viên EU đã và đang hỗ trợ Ukraine bằng cách chuyển giao máy phát điện công suất lớn và thiết bị năng lượng tạm thời nhằm giảm nhẹ tình trạng mất điện. Ví dụ, Ba Lan đã quyên góp khoảng 400 bộ máy phát điện cho thủ đô Kiev, giúp cung cấp năng lượng cho các dịch vụ thiết yếu và khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong khi đó, các nhóm cứu trợ và tổ chức cộng đồng tại Ukraine đang vận động tình nguyện viên, phân phát đồ ăn nóng, chăn ấm và hỗ trợ thiết yếu cho những người dân bị cắt điện kéo dài, khi nhiều khu vực vẫn chịu cảnh tối đen và giá lạnh buốt.

Tuy nhiên có lo ngại rằng, nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự không dừng lại, Ukraine có thể phải đối mặt với một khủng hoảng nhân đạo sâu rộng hơn, vượt quá khả năng ứng phó của chính phủ và các tổ chức cứu trợ.