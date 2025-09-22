Ả Rập Saudi cảnh báo lằn ranh đỏ với Israel

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Law4palestine.org.

Nguồn tin cho biết, một số biện pháp đáp trả được Ả Rập Saudi tính tới gồm chấm dứt triển vọng bình thường hóa quan hệ với Israel, hoặc đóng cửa không phận với máy bay Israel. Ả Rập Saudi mở cửa không phận với Israel từ năm 2022.

Việc Israel tính sáp nhập khu Bờ Tây cũng có nguy cơ làm tổn hại quan hệ an ninh và thương mại vốn diễn ra âm thầm giữa hai bên, đồng thời đe dọa các hiệp định Abraham (hiệp định hòa bình được Israel ký kết riêng biệt với từng quốc gia Ả Rập) do Mỹ làm trung gian.

Channel 12 cho biết, các quan chức Ả Rập Saudi sẽ thảo luận với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này về cách chấm dứt xung đột Gaza và các kịch bản hậu xung đột.

Ông Trump cũng sẽ sớm có cuộc họp riêng với các lãnh đạo vùng Vịnh — gồm Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Oman, Bahrain và Kuwait.

Diễn biến mới xuất hiện sau khi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cân nhắc sáp nhập toàn bộ hoặc một phần khu Bờ Tây để đáp trả việc nhiều nước phương Tây công nhận nhà nước Palestine.

Một số phương án được Israel cân nhắc gồm: thay đổi quy chế của một số khu vực tại Bờ Tây từ Vùng A sang Vùng B (tước quyền kiểm soát an ninh của Palestine), hoặc từ Vùng B sang Vùng C (Israel toàn quyền kiểm soát).

Việc phân chia Vùng A, B, C ở Bờ Tây xuất phát từ Hiệp định Oslo II ký năm 1995 giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO). Vùng A do Palestine kiểm soát cả dân sự lẫn an ninh. Vùng B do cả hai bên cùng phối hợp và vùng C do Israel trực tiếp kiểm soát.

Hiện tại, ông Netanyahu cùng Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer vẫn nhấn mạnh Israel phải duy trì phối hợp chặt chẽ với Mỹ, và mọi quyết định sẽ chỉ được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel gặp ông Trump vào tuần tới.

Channel 12 cũng tiết lộ, ông Netanyahu đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Mario Rubio rằng liên minh cầm quyền ở Israel muốn sáp nhập Vùng C, khu vực chiếm 60% diện tích ở Bờ Tây. Tuy nhiên, ông Rubio khẳng định ưu tiên hiện nay là chấm dứt xung đột ở Gaza, đưa con tin trở về và “không có gì khác”.

Giới chức châu Âu đã cảnh báo Israel rằng nhiều nước khác sắp tới sẽ công nhận nhà nước Palestine. “Israel sẽ phạm sai lầm nếu đáp trả việc công nhận nhà nước Palestine”, kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời một quan chức châu Âu.

Tuần trước, Reuters đưa tin, UAE có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Israel nếu tiến trình sáp nhập diễn ra. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, UAE đã quyết định cấm các công ty quốc phòng Israel tham dự Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11.