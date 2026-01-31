Iran tuyên bố tập trận, Mỹ ngay lập tức răn đe

Các thành viên của IRGC tập kết trong một đợt luyện tập. Ảnh Reuters

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đưa ra cảnh báo đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhấn mạnh rằng họ không chấp nhận những động thái “không an toàn” như việc máy bay Iran bay qua tàu chiến của Mỹ, hoặc các tàu của Iran tiếp cận các tàu của Mỹ. CENTCOM là đơn vị quân đội Mỹ hoạt động tại Trung Đông.

“Bất kỳ hành vi không an toàn hay thiếu chuyên nghiệp nào gần lực lượng của Mỹ, các đối tác khu vực hoặc tàu thuơng mại sẽ đều làm tăng nguy cơ va chạm, leo thang và bất ổn. Quân đội Mỹ sở hữu lực lượng được huấn luyện bài bản và có sức mạnh chiến đấu cao nhất thế giới, sẽ tiếp tục hoạt động ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất, đồng thời, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, IRGC cũng nên như vậy", CENTCOM nhấn mạnh.

Quân đội Mỹ cũng yêu cầu cuộc tập trận không được gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và vận tải thương mại quốc tế tại khu vực eo biển trong thời gian này.