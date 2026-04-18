Thủ tướng Israel Netanyahu mất điểm vì cú xoay của Mỹ ở Iran và Li-băng

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Li-băng, nhưng Thủ tướng Netanyahu không thể làm điều đó. Cử tri Israel không muốn chiến dịch tấn công sang nước láng giềng chấm dứt.

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số muốn quân đội Israel tiếp tục gây sức ép lên Hezbollah cho đến khi lực lượng này bị tiêu diệt hoặc buộc phải giải giáp.

Hezbollah nhiều lần dội tên lửa và rốc-két vào miền bắc Israel trong giai đoạn Israel tấn công vào Dải Gaza và Iran.

Loại bỏ hoặc buộc Hezbollah phải giải giáp chính là điều ông Netanyahu và các chỉ huy quân sự Israel đã cam kết.

Tuy nhiên, ông Netanyahu đã nhanh chóng, dù miễn cưỡng, chấp thuận khi ông Trump gây sức ép phải ngừng bắn tại Li-băng, tương tự như những lần ông Trump dàn xếp các thỏa thuận ngừng bắn trước đây.

Giờ đây, nhiều người phản đối, kể cả một số đồng minh cánh hữu, đang chỉ trích việc ông Netanyahu không thể chống lại sức ép từ ông Trump, không chỉ trong cuộc chiến với Iran mà cả yêu cầu đình chiến với đối thủ ngay sát biên giới phía bắc Israel.

“Một lệnh ngừng bắn phải xuất phát từ vị thế sức mạnh và là quyết định của Israel, thể hiện đòn bẩy phục vụ đàm phán. Một xu hướng đang hình thành, trong đó các lệnh ngừng bắn bị áp đặt lên chúng tôi - ở Dải Gaza, ở Iran, và giờ là tại Li-băng”, ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội, cho biết.

Đảng đối lập trung dung Yashar của ông Eisenkot đang gia tăng vị thế trong các cuộc thăm dò.

Đây là sự đảo chiều rõ rệt so với vai trò trước đây của ông Netanyahu, khi chính ông từng thuyết phục ông Trump tham gia cùng Israel tấn công Iran, với lập luận mạnh mẽ rằng tình hình ở Iran đã chín muồi cho một sự thay đổi chế độ, rằng một chiến dịch phối hợp Mỹ - Israel có thể nhanh chóng lật đổ chính quyền Hồi giáo, và rằng những lo ngại về việc Iran đáp trả bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz hay tấn công lợi ích của Mỹ trong khu vực chỉ là phóng đại.

Ông Netanyahu trước đây lập luận rằng mối quan hệ thân thiết và sự đồng điệu chiến lược của ông với nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm khiến ông trở thành người duy nhất có thể bảo đảm an ninh cho Israel. Giờ đây, lập luận đó trở nên kém thuyết phục.

“Ông Netanyahu ảnh hưởng đến cách cuộc chiến bắt đầu, nhưng sẽ không ảnh hưởng được cách nó kết thúc”, ông Aaron David Miller, cựu chuyên gia đàm phán Trung Đông của Mỹ, nhận định.

Ông Netanyahu sẽ tái tranh cử trong năm nay, trong bối cảnh liên minh của ông đang tụt hậu trong các cuộc thăm dò. Ông cố trấn an người dân Israel về việc ngừng chiến dịch tấn công Hezbollah, bằng cách duy trì lực lượng an ninh ở vùng đệm an ninh cách lãnh thổ Li-băng 10km.

Theo ông, điều này sẽ giúp ngăn chặn các cuộc xâm nhập vào Israel và việc Hezbollah sử dụng tên lửa chống tăng để uy hiếp cộng đồng biên giới.

“Dĩ nhiên, vẫn còn những vấn đề. Họ vẫn còn tên lửa”, ông Netanyahu thừa nhận.

Tuy nhiên, ông khẳng định những vấn đề này có thể được giải quyết trong khuôn khổ các cuộc đàm phán hướng tới “thỏa thuận hòa bình lịch sử với Li-băng”.