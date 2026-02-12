Thủ tướng Israel đến Mỹ, xảy ra điều khác lạ

Ngày 11-2, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp nhau tại Nhà Trắng. Cuộc hội đàm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông không ngừng leo thang, các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran đang đi vào giai đoạn then chốt.

Theo đài BBC, đây là lần thứ sáu ông Netanyahu tới Mỹ kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức, nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới.

Ông Netanyahu được cho là đang chịu áp lực từ các phe phái cực hữu nhằm thúc đẩy tổng thống Mỹ đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran, giải quyết triệt để các lo ngại về an ninh của Israel.

Không chỉ dừng lại ở việc ngừng làm giàu uranium, thỏa thuận còn phải hướng tới việc cắt giảm chương trình tên lửa hành trình của Iran, chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm ủy nhiệm như Hamas và Hezbollah.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tháng 5-2019. Ảnh: AP

Ngược lại, Iran gợi ý sẵn sàng hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nhưng kiên quyết từ chối các yêu cầu khác.

Trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn rằng đất nước của ông sẽ "không khuất phục trước những đòi hỏi quá đáng".

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel hôm 11-2 kéo dài gần ba giờ đồng hồ, tiến hành khá kín đáo. Ông Netanyahu được đưa vào qua lối đi phụ để tránh sự chú ý của truyền thông và Tổng thống Donald Trump cũng không tổ chức họp báo sau đó.

Theo tờ The Hill, việc hai nhà lãnh đạo không cùng trả lời câu hỏi của phóng viên hay xuất hiện trước ống kính máy quay là một sự thay đổi hoàn toàn so với những chuyến thăm trước đây của nhà lãnh đạo Israel tới Washington và Mar-a-Lago, nơi hai bên thường tổ chức họp báo chung.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng mô tả cuộc thảo luận "rất tốt đẹp".

Ông chia sẻ: "Chưa có kết quả nào mang tính định đoạt, ngoại trừ việc tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran phải tiếp tục để xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không".

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đạt được thỏa thuận là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng bỏ ngỏ khả năng khác nếu đàm phán thất bại.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về "nhu cầu an ninh của Israel trong bối cảnh đàm phán" và nhất trí duy trì sự phối hợp chặt chẽ.

Đài BBC đưa tin chuyến thăm của thủ tướng Israel diễn ra khi Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Ông Donald Trump cảnh báo Tehran về các cuộc không kích nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân hoặc không chấm dứt trấn áp người biểu tình.

Mỹ đã cử nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến khu vực và đang cân nhắc gửi thêm nhóm thứ hai.

Các nhà phân tích cho rằng Tehran đang ở vị thế yếu hơn sau các cuộc biểu tình và chiến dịch không kích của Mỹ - Israel vào các cơ sở quân sự năm ngoái.