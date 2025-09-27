Thủ tướng Israel 'phản công' ngoại giao khi phương Tây xoay trục sang Palestine

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 26/9. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 26/9, lãnh đạo Israel đã dùng những lời lẽ gay gắt nhất từ ​​trước đến nay để chỉ trích việc các đồng minh hàng đầu của Mỹ công nhận Nhà nước Palestine, làm gia tăng sự cô lập quốc tế đối với Israel.

"Tuần này, lãnh đạo Pháp, Anh, Úc, Canada và các nước khác đã công nhận vô điều kiện một Nhà nước Palestine", ông nói. "Họ đã làm như vậy sau những tội ác kinh hoàng do Hamas gây ra vào ngày 7/10/2023”.

Gọi đây là “một sự hổ thẹn“, ông Netanyahu nói: “Thông điệp mà các lãnh đạo quốc tế vừa công nhận Nhà nước Palestine trong tuần này gửi đến người Palestine là ủng hộ tấn công người Do Thái”.

Với việc ngày càng nhiều quốc gia tham gia danh sách ủng hộ nền độc lập của Palestine, Chính phủ Israel đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhất trong nhiều năm, rằng Nhà nước Palestine sẽ không tồn tại.

Hàng chục đại biểu đã rời khỏi hội trường khi ông Netanyahu bước lên sân khấu, trong khi một số người đứng dậy vỗ tay hoan nghênh ông. Cùng lúc đó, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ Palestine đã chặn đường gần Quảng trường Thời đại ở New York.

"Đằng sau cánh cửa đóng kín, nhiều nhà lãnh đạo từng công khai lên án chúng tôi lại thầm cảm ơn chúng tôi. Họ nói với tôi rằng họ trân trọng các cơ quan tình báo tuyệt vời của Israel, những đơn vị đã nhiều lần ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô của họ”.

Văn phòng truyền thông của chính quyền Dải Gaza do Hamas điều hành cho biết trong một tuyên bố, rằng bài phát biểu của ông Netanyahu "đầy rẫy những lời dối trá và mâu thuẫn”. Hamas gọi đây là "một nỗ lực tuyệt vọng nhằm biện minh cho tội ác chiến tranh".

Sự thất vọng về chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza đã lan rộng tại cuộc họp thường niên ở New York, nơi mà, trong một sự thay đổi mạnh mẽ, Úc, Anh, Canada, Pháp và một số quốc gia khác đã công nhận Nhà nước Palestine.

Họ cho rằng hành động như vậy là cần thiết để duy trì triển vọng về một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine, và góp phần chấm dứt xung đột.

Phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngay sau ông Netanyahu, Thủ tướng Ireland Micheal Martin - quốc gia công nhận Palestine năm ngoái - đã gọi hành động của Israel ở Dải Gaza là "sự từ bỏ mọi chuẩn mực, mọi quy tắc và luật pháp quốc tế".

Một số phái đoàn rời khỏi khán phòng khi ông Netanyahu phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận ngừng bắn, trao trả con tin

"Phần lớn thế giới không còn nhớ đến ngày 7/10. Nhưng chúng tôi vẫn nhớ", ông Netanyahu nói tại Liên Hợp Quốc. Phát biểu bằng tiếng Do Thái, nhà lãnh đạo Israel hướng lời phát biểu của mình đến các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza: "Chúng tôi không quên các bạn - dù chỉ một giây."

Thủ tướng Netanyahu cho biết đã đặt loa phóng thanh ở phía Israel của biên giới Dải Gaza để phát bài phát biểu vào vùng đất Palestine, với hy vọng các con tin sẽ nghe được lời thề của ông, rằng chính phủ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi họ được tự do.

Ngày 26/9, Tổng thống Trump nói với các phóng viên, rằng một thỏa thuận chấm dứt xung đột và đưa các con tin về nhà đã gần kề, mặc dù ông không đưa ra lời giải thích nào cho sự lạc quan của mình.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ gặp ông Netanyahu vào ngày 29/9 tại Washington với mục đích đạt được một khuôn khổ cho một thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo cánh hữu Israel đang chịu áp lực ngày càng tăng từ gia đình các con tin và từ công chúng Israel vốn đã mệt mỏi vì chiến tranh.

Ông Netanyahu, người luôn khẳng định cuộc chiến phải tiếp tục cho đến khi Hamas bị giải tán hoàn toàn, cho biết "những tàn dư cuối cùng" của nhóm này đang ẩn náu tại thành phố Gaza. Ông cam kết sẽ "hoàn thành công việc" càng nhanh càng tốt.

Ông cũng lo ngại sẽ mất đi sự ủng hộ của các thành viên cực hữu trong liên minh cầm quyền mong manh của mình, nếu ông mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận.

Israel vẫn giữ được sự ủng hộ của Mỹ, đồng minh quan trọng nhất và là nhà cung cấp vũ khí chính của nước này. Hôm 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc, cho biết các động thái công nhận Nhà nước Palestine của phương Tây có thể khích lệ Hamas và khiến xung đột tiếp diễn.

Tuy nhiên, bất kể có bao nhiêu quốc gia công nhận Palestine, việc trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc sẽ cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an, nơi Mỹ có quyền phủ quyết.

(Ảnh: Reuters)

Một số bộ trưởng theo đường lối cứng rắn của ông Netanyahu cho rằng, chính phủ nên đáp trả làn sóng công nhận Nhà nước Palestine bằng cách chính thức mở rộng chủ quyền của Israel đối với toàn bộ hoặc một phần Bờ Tây bị chiếm đóng để dập tắt hy vọng độc lập của Palestine.

Tuy nhiên, hôm 25/9, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây, nơi mà người Palestine muốn là một phần nhà nước của họ, cùng với Dải Gaza và Đông Jerusalem. "Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói.

Tuyên bố của ông Trump có thể châm ngòi cho căng thẳng khi ông gặp ông Netanyahu tại Nhà Trắng. Đây là lần thứ tư hai lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Các nhà phân tích cho rằng, việc Israel sáp nhập Bờ Tây có thể phá vỡ Hiệp định Abraham mang tính bước ngoặt, một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu do chính quyền đầu tiên của ông Trump làm trung gian. Theo hiệp định này, một số quốc gia Ả-rập đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu không đề cập đến vấn đề sáp nhập, nhưng lại hết lời ca ngợi chiến dịch trấn áp của ông Trump đối với những gì ông coi là chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm hàng tỷ đô la tài trợ cho các trường đại học lớn mà họ cáo buộc là không bảo vệ được sinh viên Do Thái khỏi những người biểu tình ủng hộ Palestine.