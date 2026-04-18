Bất ngờ nữ sinh lớp 12 trổ tài gấp chăn vuông như gạch

Giữa sân đơn vị, những chiếc giường sắt được kê ngay ngắn để phục vụ buổi trải nghiệm gấp chăn màn của học sinh lớp 12. Nhìn thao tác của bộ đội tưởng đơn giản, nhưng để tạo ra một chiếc chăn "vuông như gạch", người thực hiện phải căn mép, chỉnh ruột, vuốt phẳng và giữ nếp rất cẩn thận.

Học sinh lớp 12 trải nghiệm nội dung gấp chăn màn dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365.

Từ bỡ ngỡ đến những nếp gấp đầu tiên

Chiến sĩ hướng dẫn học sinh từng thao tác cơ bản để gấp chăn đúng nếp.

Trong nhóm học sinh chăm chú theo dõi phần hướng dẫn, nữ sinh Trần Thị Liên, học sinh Trường THPT Thanh Lâm, tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt nổi bật bởi sự tập trung và tỉ mỉ. Em lặng lẽ quan sát từng động tác, từ cách trải chăn, gập mép đến chỉnh các góc sao cho ngay ngắn.

Em Trần Thị Liên cẩn thận thực hiện từng nếp gấp dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ.

Ban đầu còn đôi chút lúng túng, nữ sinh lớp 12 vẫn kiên nhẫn làm lại từng bước. Dưới sự chỉ dẫn gần gũi của bộ đội tên lửa, em dần hiểu cách giữ nếp, ép chăn cho phẳng và chỉnh các cạnh để tạo hình khối vuông vức.

Chiến sĩ Đặng Quốc Cường, Tiểu đoàn 124, Trung đoàn 284, Sư đoàn 365, nhận xét: "Ban đầu các em còn hơi lúng túng, nhưng tiếp thu rất nhanh. Chỉ sau vài lần chỉnh sửa, chiếc chăn đã khá vuông, đúng thao tác cơ bản. Điều đó cho thấy các bạn học sinh rất hào hứng với hoạt động trải nghiệm này."

Từng chi tiết nhỏ như căn ruột chăn, chỉnh mép vải đều được hướng dẫn tỉ mỉ.

Không chỉ riêng Liên, nhiều học sinh khác cũng háo hức thử sức với nội dung tưởng dễ mà khó này. Nhưng giữa buổi học, hình ảnh nữ sinh chăm chú cúi người chỉnh từng nếp chăn vẫn khiến bạn bè xung quanh chú ý.

Không khí buổi trải nghiệm thêm sôi nổi khi nhiều học sinh cùng thử sức với nội dung gấp chăn màn.

Đứng quan sát bạn thực hành, em Nguyễn Minh Phú, học sinh Trường THPT Thanh Lâm chia sẻ: "Nhìn các anh bộ đội gấp chăn tưởng đơn giản, nhưng khi tự làm mới thấy cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Thấy bạn Liên gấp đẹp như vậy, em khá bất ngờ."

Chiếc chăn vuông vức và bài học về kỷ luật

Sau ít phút làm quen, nữ sinh bắt đầu thực hiện các nếp gấp gọn gàng hơn.

Từ chỗ còn ngập ngừng, Liên dần bắt nhịp tốt hơn. Những nếp gấp trở nên rõ hơn, các góc chăn được chỉnh ngay ngắn, bề mặt cũng phẳng và gọn mắt hơn sau từng lần vuốt lại.

Chiến sĩ tiếp tục hướng dẫn để học sinh chỉnh các góc chăn đạt độ vuông, phẳng, đều.

Trong quân ngũ, gấp chăn màn không chỉ là chuyện sắp xếp nơi ở, mà còn là cách rèn sự cẩn thận, tính nền nếp và ý thức kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Buổi trải nghiệm ngắn nhưng giúp các học sinh hình dung rõ hơn nếp sống chỉn chu của người lính.

Khoảnh khắc vui mừng khi Trần Thị Liên hoàn thiện chiếc chăn vuông vức.

Khi hoàn thành chiếc chăn của mình, Liên không giấu được niềm vui. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, em đã tự tay tạo nên một sản phẩm gọn gàng, vuông vức hơn cả mong đợi.

Em Trần Thị Liên chia sẻ: "Lúc đầu em nghĩ mình khó làm được vì các nếp gấp khá cầu kỳ. Nhưng nhờ các anh bộ đội hướng dẫn kỹ, em dần hiểu cách làm và rất vui khi tự tay gấp được chiếc chăn gọn gàng hơn mình tưởng."

Từ một bài thực hành nhỏ, khoảng cách giữa học sinh và đời sống quân ngũ như được thu ngắn lại. Điều đọng lại không chỉ là sự thích thú, mà còn là cảm nhận rõ hơn về vẻ đẹp của môi trường quân đội: nghiêm túc, nền nếp nhưng rất gần gũi.

Chiếc chăn gấp gọn gàng là kết quả của sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh thần học hỏi.

Buổi trải nghiệm khép lại bằng chiếc chăn được đặt ngay ngắn trên giường sắt, như một dấu ấn đẹp của tuổi học trò trong lần chạm gần với nếp sống quân ngũ.