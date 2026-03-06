Giữa làn sóng ủng hộ chiến tranh, nghị sĩ duy nhất trong Quốc hội Israel công khai phản chiến

Khi Israel và Mỹ tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn chống Iran, sự đồng thuận chính trị tại Jerusalem dường như gần như tuyệt đối.

Ở Israel, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều phía trong phổ chính trị. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid, vốn là người chỉ trích gay gắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã thực hiện một loạt cuộc phỏng vấn quốc tế để bảo vệ chiến dịch này. Cựu Thủ tướng Naftali Bennett, một đối thủ chính trị khác của Netanyahu, mô tả cuộc tấn công là nỗ lực nhằm làm suy yếu “cỗ máy áp bức” ở Iran để người dân nước này sau đó có thể tự quyết định tương lai của mình.

Nhưng bên trong Knesset gồm 120 ghế, có một nghị sĩ đang thách thức câu chuyện chính thức, cho rằng cuộc chiến được thúc đẩy không phải bởi nhu cầu an ninh mà bởi tính toán chính trị.

Ofer Cassif, thành viên Do Thái duy nhất của đảng Hadash - một đảng chủ yếu gồm người Arab - đã nổi lên như một trong số rất ít nghị sĩ công khai phản đối cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn với đài Russia Today (RT) của Nga, ông đưa ra đánh giá rất chỉ trích về động cơ, thời điểm và quỹ đạo có thể của cuộc chiến.

Lời nói dối, quyền lực và bầu cử đằng sau cuộc chiến

Trả lời câu hỏi của RT, Israel và Mỹ nói rằng cuộc chiến là cần thiết để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và chặn mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo của họ, những tuyên bố này có cơ sở đến đâu? Nghị sĩ Cassif cho biết: Tháng 6 năm ngoái, sau cuộc tấn công đầu tiên vào Iran, ông Netanyahu đã tuyên bố: “Chúng ta đã đạt được một chiến thắng lịch sử. Chúng ta đã loại bỏ mối đe dọa tên lửa hạt nhân. Chúng ta đã xóa bỏ dự án hạt nhân và ngành công nghiệp tên lửa của Iran”.

Nghị sĩ Cassif cho rằng khi đó ông Netanyahu đã nói dối, và bây giờ ông ta cũng đang nói dối về cả vũ khí hạt nhân lẫn mối đe dọa tên lửa. "Lý do thực sự đằng sau cuộc tấn công này là lợi ích chính trị và kinh tế của chính phủ Israel và chính quyền Mỹ - chính quyền của ông Trump. Đó mới là nguyên nhân thực sự. Nó không liên quan gì đến một mối đe dọa thật sự".

Ông Cassif cho biết, điều này không có nghĩa là ông có cảm tình nào với chế độ Iran. "Tôi phản đối chế độ đó. Nhưng đồng thời tôi cũng phản đối cuộc tấn công này vì nó không liên quan gì đến phúc lợi của người dân Iran". Ông nhắc lại cuộc tấn công liên quan đến lợi ích kinh tế và chính trị, bao gồm cả lợi ích cá nhân của ông Netanyahu - người muốn tổ chức bầu cử sớm và tự trình bày mình như vị cứu tinh của Israel trước Iran và toàn bộ khu vực.

Nghị sĩ Israel phản chiến cũng cho rằng ông Netanyahu không quan tâm đến Hồi giáo hay Hồi giáo cực đoan. Ông ta không quan tâm đến chế độ Iran, phúc lợi của người dân Iran, hay thậm chí người dân Israel, mà chỉ lo lắng mất quyền lực chính trị của mình và có thể đối mặt với các cáo buộc đang chờ đợi.

Ông cũng lưu ý: "Tôi không tin Hồi giáo cực đoan là vấn đề lớn nhất mà thế giới đang đối mặt. Dĩ nhiên, chủ nghĩa cuồng tín Hồi giáo là một vấn đề, giống như mọi dạng cuồng tín khác. Nhưng tôi không nghĩ nó tệ hơn chủ nghĩa Tin Lành cực đoan ở Mỹ hay cái gọi là chủ nghĩa Zion tôn giáo cực đoan ở Israel".

"Mối nguy chính mà thế giới đang đối mặt là chủ nghĩa tư bản, thứ chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công như thế này cũng như cho cuộc khủng hoảng khí hậu - có lẽ là mối đe dọa dài hạn lớn nhất mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt" - ông nói, và có những nhà lãnh đạo như ông Netanyahu, ông Trump và những người khác lại khiến vấn đề đó trở nên nghiêm trọng hơn.

"Đó mới là điều chúng ta cần đối mặt và giải quyết, chứ không phải Hồi giáo cực đoan" - ông Cassif nói.

Từ bị gạt ra bên lề đến được lắng nghe?

Trả lời cau hỏi về việc là một trong số rất ít tiếng nói phản đối cuộc chiến, ông cảm thấy bị cô lập đến mức nào, nghị sĩ Cassif cho biết, từ khi nhà nước Israel được thành lập, cứ mỗi khi có chiến tranh, xung đột hay khủng hoảng, đa số người dân Israel - đặc biệt là các chính trị gia - thường có xu hướng đồng thuận. "Vì vậy chúng tôi đã quen với việc bị cô lập và bị gạt ra bên lề, bởi chúng tôi thực sự là lực lượng chính trị duy nhất luôn phản đối mọi dạng chiến tranh và xâm lược" - ông nói.

Điều này cũng đã xảy ra với Chiến tranh Lebanon lần thứ nhất hay cuộc tấn công vào Gaza trước khi cuộc diệt chủng bắt đầu gần 3 năm trước. Ban đầu những tiếng nói phản chiến như ông bị gạt ra bên lề và cô lập. Nhưng sau một thời gian, ngày càng nhiều người - kể cả chính trị gia và các nhóm chính trị - bắt đầu hiểu rằng những cuộc chiến hay cuộc tấn công đó chỉ là trò giả tạo.

Ngày nay, sau hai năm rưỡi kể từ vụ thảm sát tháng 10/2023, đã có nhiều người hơn - có thể không cùng quan điểm chính trị, nhưng họ không còn tin tưởng chính phủ và liên minh cầm quyền của ông Netanyahu. Họ vẫn là thiểu số, vẫn bị gạt ra bên lề, nhưng không còn như trước.

Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến

Ông Cassif cho rằng cách duy nhất để chấm dứt cuộc tấn công lúc này là nếu công chúng Mỹ - vốn theo các cuộc thăm dò đã có đa số phản đối chiến tranh - xuống đường. Đặc biệt nếu trong chính cử tri Cộng hòa xuất hiện tín hiệu phản đối rõ ràng. Ông Trump, nhất là khi bầu cử giữa kỳ đang đến gần, có thể dừng chiến tranh vì lợi ích của chính mình.

"Vì vậy chìa khóa nằm trong tay công chúng Mỹ. Nếu họ xuống đường hoặc gây đủ áp lực lên Trump và chính quyền của ông, tôi nghĩ cuộc tấn công có thể dừng lại" - nghị sĩ Cassif nói.