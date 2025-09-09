Thủ tướng Hungary nhận định về hồi kết của Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow vào ngày 5/7/2024. Ảnh: RIA Novosti.

Theo ông Orban, Washington đã “chấp nhận thực tế rằng Nga thắng thế”, và “tương lai Ukraine dường như đã an bài”. Ông nhận định phương Tây sẽ không đưa quân can thiệp trực tiếp, trong khi Nga lại gắn chặt với Trung Quốc nên khó bị cô lập bằng cách biện pháp trừng phạt kinh tế.

Trong thông điệp đăng tải trên tờ báo địa phương Magyar Nemzet, ông Orban nói Ukraine từng là “quốc gia vùng đệm” giữa Nga và phương Tây trước năm 2022. “Khi ấy, ảnh hưởng chia đều, 50% ảnh hưởng của Nga và 50% ảnh hưởng của phương Tây. Nhưng chiến sự đã phá vỡ thế cân bằng này. Giờ đây, Ukraine đang bị chia cắt về mặt địa lý”, ông Orban nói.

Nhà lãnh đạo Hungary viện dẫn các cuộc thảo luận về “bảo đảm an ninh cho Ukraine” ở châu Âu là dấu hiệu cho thấy tiến trình phân chia đã bắt đầu. “Người châu Âu nói rất khéo léo về bảo đảm an ninh, nhưng thực chất là thừa nhận sự chia cắt của Ukraine”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai có thể sẽ tập trung vào việc phân định ranh giới giữa vùng do Nga kiểm soát, vùng đệm phi quân sự và vùng nằm trong ảnh hưởng phương Tây ở Ukraine.

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Orban còn chỉ trích Liên minh châu Âu, cho rằng khối đang “trong tình trạng suy yếu” và có thể sụp đổ trong giai đoạn chi tiêu ngân sách 2028–2035. Ông đồng thời khẳng định Hungary vẫn ủng hộ sự tồn tại của Ukraine, vì “một quốc gia láng giềng sụp đổ sẽ gây bất lợi cho chúng ta”.

Thủ tướng Hungary tiếp tục phản đối Ukraine gia nhập NATO và EU, kêu gọi châu Âu tự đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin thay vì trông chờ vào Washington. Ông Orban nhắc lại một trong những điều kiện Nga đặt ra để chấm dứt xung đột là Ukraine phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO.

Ông Orban là nhà lãnh đạo hiếm hoi ở châu Âu duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.