Cuba tuyên bố quốc tang 32 chiến sĩ hy sinh khi Mỹ tấn công Venezuela

Để tưởng niệm 32 chiến sĩ Cuba hy sinh vào rạng sáng ngày 3/1 trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tuyên bố cử hành Quốc tang từ 6h sáng (giờ địa phương) thứ Hai, ngày 5/1, đến 12h đêm thứ Ba, ngày 6/1.

Cuba cho biết 32 chiến sĩ thiệt mạng tại Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian này, quốc kỳ Cuba được treo rủ tại tất cả các cơ quan công quyền và cơ sở quân sự trên toàn nước này.

Trước đó, chính phủ Cuba cho biết trong cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, "32 chiến sĩ Cuba đã hy sinh trong chiến đấu khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela, với tư cách là đại diện cho Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ Cuba, theo yêu cầu của các cơ quan đồng cấp của quốc gia Nam Mỹ này".

Người thân của các chiến sĩ hy sinh đã được thông báo ngay sau khi danh tính của họ được xác định. Đồng thời Đại tướng Raúl Castro Ruz – lãnh đạo Cách mạng Cuba, và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez, cùng các lãnh đạo của cả hai bộ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và sự hỗ trợ tới gia đình và người thân của họ.

Sáng 3/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela".

Nguồn tin riêng của CNN cho biết hai vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong lúc ngủ.

Tổng thống Colombia cùng Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ quan ngại và lên án về tình hình đang diễn ra trên khắp Venezuela.

“Chính phủ Colombia bác bỏ mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc gây nguy hiểm cho dân thường”, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên X.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nói: “Cuba lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng trước cuộc tấn công tội ác của Mỹ vào Venezuela. Khu vực hòa bình của chúng tôi đang bị tấn công một cách dã man".