Nổ lớn khiến 3 người thương vong ở Hà Nội: Hiện trường có nhiều xác pháo

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra vụ cháy làm một người chết, hai người bị thương tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Khoảng 16h13 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 25 và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 26, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Phúc Thọ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều xác pháo tại hiện trường.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên 18 tuổi đã tử vong và đưa 2 người bị thương bị thương đi cấp cứu.

Đến 16h35 cùng ngày, lực lượng hoàn tất công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều xác pháo.

Vụ nổ hất tung nhiều đồ đạc, mảng tường lớn cũng bị bong tróc.

Theo nhân chứng tại hiện trường, khoảng 16h cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong thôn Triệu Xuyên 2. Ngay sau đó, Công an xã Phúc Thọ cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khoảng 30 phút triển khai dập lửa, đám cháy được khống chế. Ngôi nhà xảy ra sự cố là nhà ở 2 tầng.

Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.