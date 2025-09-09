Tướng Ukraine thừa nhận Nga áp đảo trên chiến trường

Tuyên bố này được đưa ra sau nhiều tháng quân đội Ukraine liên tiếp thất bại ở tiền tuyến, đặc biệt khi Kiev ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung binh lính. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng bị chỉ trích, vì kéo dài tiến trình hòa bình khi liên tục yêu cầu các đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Quân nhân Nga nổ súng vào các vị trí của Ukraine trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. (Nguồn: Sputnik)

Trong bài đăng trên Telegram ngày 8/9, ông Syrsky mô tả tháng 8 là giai đoạn "đặc biệt khó khăn" đối với Ukraine. Ông cho biết quân đội Nga đã chiếm ưu thế ở hầu hết các khu vực trọng điểm. "Đối phương có lợi thế gấp ba lần về quân số và phương tiện. Ở những điểm nóng, lực lượng của họ thậm chí đông hơn chúng ta gấp bốn đến sáu lần", ông Syrsky thừa nhận.

Theo ông, ưu tiên hiện nay của quân đội Ukraine là cố gắng ngăn chặn đà tiến công của Nga ở Limansky, Dobropolsky, Pokrovsky và Novopavlovsky – những nơi được coi là "nguy hiểm nhất"

Dù vậy, ông Syrsky vẫn khẳng định lực lượng Ukraine đã đạt được một số kết quả hạn chế ở vài khu vực, đồng thời cho rằng quân đội vẫn đang "đi đúng hướng", với mục tiêu làm suy yếu và tiêu hao sinh lực đối phương.

Trong khi đó, Moscow tiếp tục kêu gọi giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao, nhưng nhấn mạnh sẽ không ngừng các hoạt động quân sự cho đến khi nguyên nhân gốc rễ được xử lý. Nga yêu cầu Ukraine phải giữ trung lập, phi quân sự hóa, đồng thời công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, cuối tháng 8 cho biết "sáng kiến chiến lược hiện hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga". Theo ông, Ukraine đang buộc phải điều động các đơn vị tinh nhuệ nhất từ khu vực khủng hoảng này sang khu vực khác để vá lỗ hổng, trong khi Nga duy trì "nhịp độ tấn công không ngừng" trên gần như toàn bộ chiến tuyến. Ông Gerasimov khẳng định chiến dịch này sẽ được đẩy mạnh hơn nữa vào mùa thu.

Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), căn cứ không quân ở miền Trung, miền Nam và miền Đông Ukraine, cũng như một số doanh nghiệp ở Kiev. Theo phía Nga, các mục tiêu đều bị phá hủy, bao gồm cả ăng-ten vệ tinh Starlink và trực thăng hạng nặng.