Ông Trump lên tiếng vụ sát hại nữ công dân Ukraine tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án kẻ gây ra vụ sát hại nữ công dân Ukraine Irina Zarutskaya ở Mỹ. Ảnh: OXU

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 lên án vụ đâm dao khiến một phụ nữ Ukraine 23 tuổi thiệt mạng trên chuyến tàu điện ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ), gọi đây là một “hành vi kinh hoàng” do một kẻ “mất trí” gây ra. Phát biểu này được ông đưa ra trên nền tảng Truth Social.

Nạn nhân Irina Zarutskaya, rời Ukraine sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, bị sát hại ngày 22/8 khi đang đi trên tuyến Lynx Blue Line, thành phố Charlotte. Video giám sát do cảnh sát công bố cho thấy cô bị một người đàn ông tấn công từ phía sau và đâm nhiều nhát vào cổ. Hung thủ được xác định là Decarlos Brown, 34 tuổi.

Ông Trump dẫn lại đoạn video trong bài đăng trên mạng xã hội, nhấn mạnh nghi phạm này từng bị bắt 14 lần nhưng được trả tự do theo cơ chế bảo lãnh mà không cần nộp tiền, và lẽ ra không nên được tự do tại thời điểm gây án.

“Làm sao một kẻ như vậy có thể đi tàu và lang thang ngoài đường? Những tội phạm như thế này cần phải bị giam giữ", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cáo buộc phe Dân chủ phải chịu trách nhiệm vì đã ủng hộ các chính sách khoan hồng, khiến tội phạm nguy hiểm không bị giam giữ: “Máu của người phụ nữ vô tội này có thể thấy rõ trên con dao của kẻ sát nhân, và giờ đây vết máu ấy nằm trên tay những người từ chối bỏ tù tội phạm". Ông Trump cũng chỉ trích ông Roy Cooper vì “không đủ cứng rắn với tội phạm" khi ông này còn là thống đốc bang North Carolina.

Ông Trump còn chỉ trích truyền thông dòng chính vì “thiếu phẫn nộ trước một thảm kịch kinh hoàng như vậy". Ông Trump nói: “Trong xã hội vẫn tồn tại những kẻ xấu. Nếu không đối diện với thực tế đó, đất nước này sẽ không thể đứng vững".

Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, cũng đưa ra bình luận trên mạng xã hội về vụ việc. Ông cho rằng có sự mâu thuẫn trong cách một số người dùng mạng phản ứng: “Thật kỳ lạ khi những tài khoản luôn treo cờ Ukraine trong hồ sơ của mình lại im lặng trước vụ việc này", ông Trump Jr. viết trên nền tảng X ngày 8/9.

Lời chỉ trích này nhằm vào một bộ phận người dùng mạng xã hội, những người thường công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine nhưng không lên tiếng về cái chết của nữ công dân Ukraine Zarutskaya.

Sau khi bị tấn công ngày 22/8, nạn nhân Zarutskaya tử vong ngay tại hiện trường. Hung thủ Brown bị bắt ngay sau đó và hiện bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Mecklenburg và không được bảo lãnh.

Cảnh sát thành phố Charlotte - quận Mecklenburg (khu hành chính hợp nhất) cáo buộc Brown tội danh giết người cấp độ một. Theo hồ sơ, nghi phạm có tiền án phạm tội nhiều lần, bao gồm cướp có vũ trang, và từng ngồi tù hơn 6 năm. Đầu năm nay, một thẩm phán ra lệnh Brown phải trải qua đánh giá tâm thần nhưng việc này chưa được thực hiện.