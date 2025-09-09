Tên lửa FP-7 và FP-9 của Ukraine: Vũ khí đạn đạo mới, thách thức mọi lá chắn phòng không

Fire Point được biết đến nhiều nhất với tên lửa hành trình Flamingo, loại vũ khí tầm xa mà Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây gọi là "thành công nhất" của Ukraine.

Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine thông báo đã phát triển tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 mới vào ngày 4/9/2025 tại Ba Lan. (Ảnh: Militarnyi.com)

Tên lửa FP-7 được thiết kế cho các đòn tấn công tầm trung, với tầm bắn công bố đạt 200 km, tốc độ tối đa 1.500 m/giây (tương đương 3.355 mph) và mang được đầu đạn nặng 150 kg.

Trong khi đó, tên lửa FP-9 được cho là có khả năng đánh trúng các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, với tầm bắn ước tính 855 km, tốc độ 2.200 m/giây (4.920 mph) và có thể mang đầu đạn nặng 800 kg lên độ cao 70 km. Fire Point tuyên bố FP-9 có độ chính xác khoảng 20 mét.

Khác với tên lửa hành trình – vốn dùng động cơ phản lực và bay theo quỹ đạo khá bằng phẳng – tên lửa đạn đạo sử dụng động cơ rocket, được phóng lên cao trong khí quyển trước khi bay theo quỹ đạo vòng cung và lao xuống mục tiêu. Chúng chỉ được dẫn đường trong giai đoạn đầu của quá trình phóng, nên có thể kém chính xác hơn so với tên lửa hành trình, nhưng lại có lợi thế về tốc độ cực cao – đôi khi vượt 3.200 km/giờ – khi tiếp cận mục tiêu. Chính vì vậy, chúng khó bị đánh chặn hơn và chỉ những hệ thống phòng không tiên tiến nhất mới có thể bắn hạ.

Kiev đang ưu tiên phát triển các loại tên lửa và UAV tầm xa nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế của Nga, cũng như tấn công các sở chỉ huy, nhà máy lọc dầu và kho chứa nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Fire Point, được xem là đơn vị dẫn đầu trong năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, hiện cũng đang bị cơ quan chống tham nhũng của nước này điều tra. Năm nguồn tin nói với Kyiv Independent rằng công ty bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin sai lệch cho chính phủ về giá cả và tiến độ bàn giao.