Ukraine thông tin bất ngờ về vũ khí Nga bị nghi đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kiev

Các mảnh vỡ của tên lửa hành trình Iskander-K. Mẫu tên lửa được cho là Nga sử dụng trong vụ tập kích đêm ngày 7/9, khiến tòa nhà chính phủ Ukraine bị hư hại. Ảnh: Kyiv Post.

Ukraine ngày 8/9 cáo buộc Nga tấn công tòa nhà chính phủ ở trung tâm Kiev bằng tên lửa hành trình Iskander-K. Đầu đạn nặng khoảng 450 kg không phát nổ, nhưng nhiên liệu của tên lửa đã gây cháy ở các tầng trên.

Không quân Ukraine trước đó tuyên bố Nga phóng tên lửa hành trình Iskander-K nhằm vào Kiev trong đợt tập kích đêm ngày 7/9. Các tên lửa đạn đạo Iskander-M được Nga sử dụng để tập kích các thành phố khác của Ukraine.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Ukraine, bà Katarina Mathernova, cũng cho rằng vũ khí đánh trúng tòa nhà chính phủ không phải máy bay không người lái, song bà nhầm lẫn khi gọi đó là tên lửa đạn đạo Iskander. Ukraine khẳng định những mảnh động cơ phản lực tại hiện trường cho thấy đây là tên lửa hành trình.

Cảnh tượng thiệt hại bên trong tòa nhà chính phủ Ukraine. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Iskander-K thực chất là biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa hành trình Kalibr. Mẫu tên lửa này dài khoảng 6,2 mét, nặng khoảng 2 tấn và tầm bắn khoảng 500 km.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 7/9 công bố hình ảnh thiệt hại bên trong tòa nhà chính phủ. Bà cho biết đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, trụ sở chính phủ bị đánh trúng. Không có thương vong trong tòa nhà và đám cháy đã được lực lượng cứu hộ khống chế.

Bà Svyrydenko kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không và siết chặt trừng phạt Nga, đặc biệt khi mùa đông sắp đến. “Ukraine cần thêm hệ thống phòng không để bảo vệ bầu trời và hạ tầng năng lượng. Đây là lúc phải hành động”, Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh.

Nga hiện chưa lên tiếng về cáo buộc mới nhất của Ukraine. Trước đó, Nga khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu liên quan quân sự ở Ukraine.