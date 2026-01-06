Vụ lật xe khách chở 22 người: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý của tài xế

Tối 5/1, Công an tỉnh Sơn La thông tin về vụ tai nạn tại Km472+700 Quốc lộ 37 (bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn).

Khoảng 5h cùng ngày, xe khách BKS 29F-016.xx do tài xế Nguyễn Quốc V. (41 tuổi, Quảng Ninh) điều khiển hướng Mai Sơn - Phiêng Pằn. Khi vào cua, xe mất lái, đâm vào hộ lan mềm rồi lao xuống ta luy âm sâu khoảng 7m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: X.Đ

Thời điểm gặp nạn, trên xe chở 22 người. Kết quả kiểm tra cho thấy lái xe âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Tại cơ quan công an, tài xế V. khai do buồn ngủ dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Hậu quả, tài xế bị gãy tay, xe khách biến dạng và hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã kịp thời phối hợp cứu hộ các nạn nhân.