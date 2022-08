Thủ lĩnh IS tự sát ở miền Nam Syria

Một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tự sát trong một chiến dịch an ninh mà Syria thực hiện.

Ngày 10/8, Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin Abu Salem Al-Iraqi, một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tự sát trong một chiến dịch an ninh mà lực lượng an ninh Syria thực hiện.

Các tay súng Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh minh họa

Cụ thể, Al-Iraqi bị bao vây và bị thương trong một căn nhà ở thị trấn Adwan, phía Tây của tỉnh Daraa. Sau đó tên này đã tự sát bằng đai thuốc nổ quấn quanh người.

Cũng theo nguồn tin trên, Al-Iraqi là thủ lĩnh quân sự của tổ chức cực đoan này ở miền Nam Syria. Tay súng là người mang quốc tịch Iraq, đã lẩn trốn tới Daraa sau khi IS bị đánh bại ở khu vực Trại Yarmouk phía Nam thủ đô Damascus.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng xác nhận việc Al-Iraqi bị tiêu diệt. Theo SOHR, đối tượng này đã ẩn náu trong khu vực trên từ năm 2018 và hắn đã tham gia vào các vụ ám sát cũng như các vụ tấn công làm rung chuyển khu vực miền Nam Syria.

Trước đó, vào tháng 7, Maher al-Agal, được cho là một trong 'năm thủ lĩnh hàng đầu' của nhóm khủng bố, đã bị giết bởi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Syria.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định cuộc tấn công "đã đưa một tên khủng bố chủ chốt ra khỏi chiến trường và làm suy giảm đáng kể khả năng của IS trong việc lập kế hoạch, tập trung nguồn lực và tiến hành các hoạt động của chúng trong khu vực".

Al-Agal có liên hệ với Ahrar al-Sharqiya, một nhóm vũ trang hoạt động ở miền Bắc Syria. Nhóm này tập trung các cựu lãnh đạo, thành viên của IS và các nhóm thánh chiến khác để tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của người Kurd bên trong khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở miền bắc Syria.

Ahrar al-Sharqiya đứng sau vụ ám sát nữ chính trị gia nổi tiếng người Kurd Hevrin Khalaf vào năm 2019, khiến quốc tế lên án. Bộ Tài chính Mỹ đã đưa nhóm này vào danh sách trừng phạt vào tháng 7/2021.

Tháng 2 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, người đứng đầu IS, cũng tại Tây Bắc Syria. Tới tháng 6, một thủ lĩnh cấp cao khác của IS cũng đã bị liên minh do Mỹ dẫn đầu bắt giữ, theo Reuters.

