IS thề "trả thù" cho cựu thủ lĩnh bị tiêu diệt, kêu gọi tấn công nhằm vào châu Âu

Thứ Hai, ngày 18/04/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây tuyên bố sẽ "trả thù" cho cựu thủ lĩnh bị tiêu diệt.

Trong một tin nhắn âm thanh được chia sẻ trên Telegram, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của cố thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Qurashi bị tiêu diệt ở Syria và người phát ngôn viên trước đây của nhóm. Cụ thể, tin nhắn nêu: "Chúng tôi tuyên bố, nhân danh Chúa, tiến hành một chiến dịch trả thù".

Đồng thời, người phát ngôn mới của IS Abu-Omar al-Muhajjir cũng kêu gọi những người ủng hộ nối lại các cuộc tấn công ở châu Âu, tận dụng "cơ hội có sẵn" khi "các quân thập tự chinh chiến đấu với nhau", ám chỉ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Một binh sĩ Iraq kiểm tra đường hầm xe lửa mới được phát hiện gần đây, có treo cờ của nhóm khủng bố IS. Ảnh: AP

Nhà Trắng và các quan chức quốc phòng Mỹ trước đó thông báo thủ lĩnh tiền nhiệm của nhóm chiến binh này đã bị tiêu diệt vào đầu tháng 2 khi tự nổ một quả bom tự sát để tránh bị bắt trong một cuộc không kích của Mỹ ở Tây Bắc Syria.

Vào ngày 10/3, IS đã xác nhận thông tin cái chết của lãnh đạo nhóm, cùng với người phát ngôn cũ. Đồng thời, tổ chức khủng bố cũng đã chỉ định Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi làm thủ lĩnh mới.

Có rất ít thông tin về tân thủ lĩnh của IS. Được biết, đây người là thủ lĩnh thứ ba của nhóm cực đoan kể từ khi thành lập.

Sau khi đánh mất vùng lãnh thổ cuối cùng của mình trong cuộc tấn công quân sự của liên quân do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn vào tháng 3/2019, tàn dư của IS ở Syria chủ yếu đã chuyển tới những nơi ẩn náu ở sa mạc. Họ đã sử dụng những nơi này như vậy để phục kích các lực lượng do người Kurd lãnh đạo và quân đội chính phủ Syria. Các phần tử cực đoan hiện vẫn tiếp tục thực hiện cuộc tấn công ở Iraq.

