Thủ lĩnh IS tại Iraq bị tiêu diệt

Nhân vật này được xác định là Jassim Al-Mazrouei, còn được biết đến với biệt danh Abu Abdul Qader.

1 thủ lĩnh cấp cao và 8 chỉ huy khác của IS đã bị tiêu diệt. (Nguồn: Getty Images)

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận cái chết của Al-Mazrouei vào cuối tuần trước. Thủ tướng Iraq, ông Mohammed Shia al-Sudani, đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể người dân Iraq qua mạng xã hội X, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch này đã tiêu diệt thành công thủ lĩnh tối cao của IS tại Iraq cùng 8 chỉ huy cấp cao khác của tổ chức khủng bố này.

Ông al-Sudani khẳng định rằng đây là một phần của nỗ lực liên tục chống khủng bố của lực lượng an ninh Iraq, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch chung tại khu vực dãy núi Hamrin, phía đông bắc Iraq.

Ông cũng ca ngợi sự quyết tâm của các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS và mạnh mẽ tuyên bố: "Không có chỗ cho khủng bố ở Iraq. Chúng tôi sẽ truy lùng và tiêu diệt chúng đến khi đất nước hoàn toàn thanh bình".

Chiến dịch này đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và thông tin tình báo từ Liên minh Toàn cầu, bao gồm các lực lượng quốc tế hợp tác để chống lại IS.

Trong năm 2024, Iraq đã tăng cường mạnh mẽ các hoạt động chống IS. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng al-Sudani tuyên bố rằng Iraq không còn cần đến sự hiện diện của quân đội Mỹ, bởi tình hình an ninh đã được cải thiện rất nhiều so với thời kỳ hỗn loạn năm 2014. Ông nhấn mạnh rằng Iraq đã chuyển từ tình trạng chiến tranh sang giai đoạn ổn định.

Cũng trong tháng 9, Iraq và Mỹ đã ra tuyên bố chung khẳng định Washington sẽ kết thúc sứ mệnh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Iraq trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã làm rõ rằng sự thay đổi này không có nghĩa là rút quân hoàn toàn.

Năm 2014, khi IS lan rộng khắp Iraq và Syria, quân đội Mỹ đã được triển khai trở lại Iraq để hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại tổ chức này. Mặc dù các hoạt động quân sự chính thức kết thúc vào năm 2021, vẫn còn khoảng 2.500 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương duy trì trật tự và an ninh.

