Xác minh thông tin 'vớt được thi thể, đòi 60 triệu mới cho mang về'

Mạng xã hội từ tối 15-8 lan truyền thông tin vào đêm 13-8, một phụ nữ nghi tự tử tại khu vực cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Thi thể người này sau đó trôi dạt về hạ lưu và được tìm thấy tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh.

Đáng chú ý, thông tin trong bài viết thể hiện, người thuyền chài ở khu vực cầu Vĩnh Thịnh đã vớt được thi thể nhưng lại đòi gia đình 60 triệu đồng mới cho mang về.

Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin trong bài đăng của tài khoản Lương Lương, chiều 13-8, có người gọi điện báo thấy xác chị H ở đoạn cầu Vĩnh Thịnh, Sơn Tây. Thi thể chị H được người dân thuyền chài dưới cầu Vĩnh Thịnh, Sơn Tây vớt lên nhưng họ đòi 60 triệu mới cho mang về. Xin xỏ mãi họ giảm còn 50 triệu. Khó khăn chồng chất nhưng gia đình nội ngoại hai bên vẫn cố vay mượn khắp nơi để đưa chị về an táng...

Cũng theo thông tin trong bài đăng, người phụ nữ làm điều dại dột là Hà Thị Thu H, có hai con gái, ngụ khu 20, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng chị H đã mất cách đây vài năm.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với PLO, ông Hoàng Đăng Thưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết địa phương đã nắm được thông tin và giao công an, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cũng theo ông Thưởng, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, chưa có kết quả chính thức.

Về người phụ nữ trong bài viết - chị Hà Thị Thu H - ông Thưởng xác nhận người này là công dân ở địa phương, có hai con gái như thông tin trên mạng xã hội. Ông cũng cho biết thời điểm chị H đi khỏi nhà, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội. Hiện tại, gia đình đã lo xong hậu sự cho nạn nhân.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân cũng cho hay chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và giao các lực lượng nắm bắt thêm thông tin vụ việc.