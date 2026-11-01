Thủ đô Kiev oằn mình hứng thảm họa kép

Theo Ukrinform, tối 30/10, lực lượng Nga đã sử dụng UAV tấn công một cơ sở hạ tầng trọng yếu của thủ đô Kiev tới 3 lần. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko ngày 31/10 đã xác nhận về vụ việc.

Thị trưởng Klitschko trước một tòa nhà chung cư bị trúng pháo kích. (Ảnh: Getty).

Nhiều khu vực Kiev bị mất nước, áp lực cấp nước suy giảm

Theo ông Klitschko, cuộc tấn công đã gây ra sự cố đối với hệ thống cấp nước của thành phố. Các nhân viên ngành năng lượng hiện đang khẩn trương làm việc để khôi phục nguồn điện.

Trong thông báo cập nhật chiều 31/10, Thị trưởng Kiev cho biết quận Obolonskyi đã được khôi phục cấp nước. Tuy nhiên, tình hình tại nhiều khu vực khác vẫn chưa trở lại bình thường.

Cụ thể: Các quận Sviatoshynskyi, Podilskyi và Shevchenkivskyi vẫn được cấp nước với áp lực thấp. Khu vực bờ đông sông Dnipro, cùng các quận Pecherskyi, Solomianskyi và Holosiivskyi, vẫn bị mất nước.

Ông Klitschko cho biết các đội sửa chữa khẩn cấp đang tiếp tục làm việc để khắc phục hậu quả và khôi phục hệ thống cấp nước.

Nhiều khu vực trước đó cũng bị mất điện

Trước đó, tối 30/10, một cuộc tấn công khác của Nga đã gây hư hại cơ sở hạ tầng trọng yếu tại Kiev, khiến một phần địa bàn thuộc 4 quận của thủ đô bị mất điện. Các đội kỹ thuật đang khắc phục thiết bị điện bị hư hại.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và triển khai các biện pháp khôi phục hệ thống điện, nước phục vụ người dân. Ngoài ra, Kiev vẫn phải áp dụng các biện pháp cắt điện luân phiên theo yêu cầu của đơn vị vận hành hệ thống điện Ukraine Ukrenergo.