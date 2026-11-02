'Súng bắn tỉa khổng lồ' Nga biến công sự Ukraine thành tử địa?

Được phát triển từ thời Liên Xô và liên tục nâng cấp, hệ thống pháo 2S19 Msta-S vẫn được Nga sử dụng trong các hoạt động tác chiến hiện nay.

Pháo tự hành Msta-S Nga. (Ảnh: Rostec)

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video ghi lại hoạt động của các kíp pháo binh thuộc cụm quân Vostok, sử dụng pháo tự hành Msta-S để tấn công các công sự của lực lượng Ukraine tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo thông tin do phía Nga công bố, máy bay không người lái (UAV) trinh sát đã phát hiện vị trí ẩn náu của binh sĩ Ukraine trong tầng hầm các tòa nhà bị phá hủy. Sau khi xác định mục tiêu, các kíp pháo binh khai hỏa bằng đạn pháo nổ phá mảnh thông thường, nhắm vào những vị trí như cửa ra vào và ống thông gió của hầm trú ẩn.

Msta-S có trọng lượng chiến đấu khoảng 42 tấn, được thiết kế để cung cấp hỏa lực yểm trợ cho lực lượng mặt đất. Thay vì trực tiếp tiến sát tiền tuyến, hệ thống này có thể khai hỏa từ vị trí cách mục tiêu hàng chục kilomet, giúp giảm nguy cơ bị tấn công trực tiếp.

Theo các thông số được công bố, phiên bản 2S19 có tầm bắn tối đa khoảng 29 km với loại đạn phù hợp và tốc độ bắn khoảng 8 phát mỗi phút. Xe mang theo 50 viên đạn, đồng thời được trang bị súng máy hạng nặng 12,7 mm để đối phó với một số mối đe dọa ở cự ly gần.

Pháo chính cỡ nòng 152 mm cho phép Msta-S sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, tùy theo nhiệm vụ và mục tiêu. Sự kết hợp giữa tầm bắn, hỏa lực và khả năng cơ động giúp hệ thống này đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu trên chiến trường.

Với động cơ công suất 780 mã lực, Msta-S có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 60 km/h trên đường và tầm hoạt động khoảng 600 km. Phương tiện có trọng lượng chiến đấu 42.000 kg, được vận hành bởi kíp pháo gồm 5 người và mang theo cơ số khoảng 50 viên đạn. Nhờ sử dụng khung gầm bánh xích, Msta-S có thể di chuyển trên nhiều loại địa hình và thay đổi vị trí sau khi khai hỏa. Khả năng cơ động này có ý nghĩa quan trọng trong môi trường tác chiến mà các trận địa pháo thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị máy bay không người lái trinh sát và phản pháo.

Một trong những bước phát triển đáng chú ý của dòng Msta-S là phiên bản nâng cấp 2S19M2. Hệ thống này được cải tiến về điều khiển hỏa lực và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.

Theo thông tin được công bố, 2S19M2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động ASUNO-M, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị khai hỏa và tăng tốc độ bắn tối đa lên khoảng 10 phát mỗi phút. Tốc độ cao hơn cho phép pháo binh tập trung hỏa lực trong thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng chuyển sang nhiệm vụ hoặc vị trí khác.

Phiên bản nâng cấp còn có khả năng thực hiện chế độ "tập kích hỏa lực", trong đó pháo bắn nhiều quả đạn theo những quỹ đạo khác nhau để chúng có thể rơi xuống mục tiêu gần như đồng thời. Cách thức này giúp tập trung tác động trong một khoảng thời gian ngắn, gây thêm áp lực lên mục tiêu trước khi đối phương kịp phản ứng.

Msta-S cũng được thiết kế để sử dụng nhiều loại đạn pháo, qua đó có thể điều chỉnh phương án tác chiến theo yêu cầu của từng nhiệm vụ. Độ chính xác thực tế còn phụ thuộc vào loại đạn, hệ thống xác định tọa độ mục tiêu, điều kiện môi trường và chất lượng dữ liệu trinh sát.

Ngoài các cải tiến về hỏa lực, 2S19M2 còn được nâng cấp nhằm cải thiện điều kiện vận hành. Hệ thống điều hòa không khí giúp kíp chiến đấu làm việc thuận lợi hơn trong khoang xe, đặc biệt khi hoạt động trong thời gian dài hoặc dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vị trí làm việc của lái xe kiêm thợ máy cũng được trang bị hệ thống hiển thị và điều khiển tự động, cung cấp thông tin về tình trạng của các hệ thống trên xe. Nhờ đó, người điều khiển có thể theo dõi hoạt động của phương tiện thuận tiện hơn và phát hiện các vấn đề kỹ thuật trong quá trình vận hành.