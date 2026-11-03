Người đàn ông ở Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện 200 triệu trong tài khoản lâu ngày không sử dụng

Chiều 2/11, Công an xã Đăk Tờ Kan cho biết đã hoàn tất việc hỗ trợ anh L. (đại diện một công ty tại thôn Tea Uyn, cùng xã) nhận lại 200 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Anh L đã nhận được lại số tiền chuyển nhầm 200 triệu đồng. Ảnh: CAQN

Theo Công an xã Đăk Tờ Kan, trong quá trình giao dịch tại ngân hàng, anh L. đã chuyển nhầm 200 triệu đồng vào một tài khoản lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Đăk Tờ Kan khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản nhận nhầm 200 triệu đồng là anh L.M.Q, có hộ khẩu thường trú tại phường Kon Tum, hiện đang làm việc tại TP.Hà Nội.

Do lâu nay không sử dụng nên khi Công an xã Đăk Tờ Kan gọi và thông báo, anh L.M.Q vội vàng đi kiểm tra và phát hiện tài khoản của mình, đã được ai đó chuyển vào 200 triệu đồng.

Ngay sau khi được cán bộ Công an xã Đăk Tờ Kan hướng dẫn, anh L.M.Q thực hiện các thủ tục và chuyển trả lại số tiền đã nhận nhầm nêu trên cho chính chủ.

Không chỉ tại xã Đăk Tờ Kan, thời gian qua, nhiều trường hợp người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chuyển khoản nhầm hoặc nhận tiền chuyển nhầm đã được công an các xã, phường xác minh, hỗ trợ hoàn trả tiền cho người bị nhầm lẫn.

Hai trong số các trường hợp chuyển khoản nhầm, nhận tiền chuyển nhầm được công an cấp xã ở Quảng Ngãi hỗ trợ xác minh, hướng dẫn hoàn trả. Ảnh: CAQN

Điển hình, trong khoảng thời gian từ ngày 16-22/10/2026, công an các xã Đình Cương, Nguyễn Nghiêm và Đăk Tô đã hỗ trợ 3 công dân địa phương xác minh, hoàn trả tiền chuyển nhầm cho 3 người khác, với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Đáng chú ý, chị B.T.T.V (trú tại thôn Hòa Thọ, xã Đình Cương) đã nhận lại số tiền 450 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.