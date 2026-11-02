Chỉ huy Ukraine tiết lộ Nga bất ngờ dồn quân đánh làng chiến lược gần Kharkov vì có toan tính nguy hiểm ở Donetsk

Các binh sĩ Nga. Ảnh TASS

Nga mở rộng vùng kiểm soát, nhưng không tiến sâu

Quân đội Nga đã mở rộng phạm vi kiểm soát tại làng Hraniv, khu vực biên giới phía Bắc thành phố Kharkov, theo người phát ngôn Nhóm tác chiến liên hợp Ukraine Viktor Trehubov.

Tuy nhiên, thay vì tiến sâu về phía thị trấn Kozacha Lopan gần đó, lực lượng Nga chủ yếu mở rộng khu vực kiểm soát sang hai bên.

Phát biểu trên chương trình Suspilne Studio ngày 31/10, ông Trehubov cho biết Nga đã mở rộng được một mũi tiến công riêng biệt hướng về Kozacha Lopan, nhưng chưa thể tiến sâu hơn. Ông đánh giá việc mở rộng hai bên sườn vẫn tạo ra một vấn đề nhất định cho Ukraine.

Theo tính toán của Euromaidan Press dựa trên bản đồ của dự án giám sát quân sự DeepState, diện tích khu vực do Nga kiểm soát quanh Hraniv tăng từ khoảng 2 km² lên 11 km². Vùng xám, nơi quyền kiểm soát chưa được xác định rõ, cũng tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 19 km².

Mũi tiến công mới kéo dài về phía Đông Nam Hraniv, dọc biên giới, phù hợp với mô tả rằng Nga đang mở rộng chiều ngang thay vì tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Mục tiêu thực sự: Kéo giãn lực lượng Ukraine

Hoạt động quân sự tại Hraniv bắt đầu từ cuối tháng 6, khi lực lượng Nga vượt biên giới và tìm cách tiến công Kozacha Lopan.

Theo các chỉ huy Ukraine, Moscow muốn hình thành những vùng đệm dọc biên giới các tỉnh Sumy, Kharkov và Chernihiv. Chiến thuật này buộc Kiev phải duy trì lực lượng tại miền Bắc thay vì điều quân tăng viện cho mặt trận phía Đông, nơi Nga đang tập trung chiến dịch tiến công chủ lực.

Chuẩn tướng Ukraine Denys Prokopenko từng cảnh báo hồi tháng 9 rằng Nga muốn thiết lập các vùng đệm nhằm phân tán lực lượng dự bị của Ukraine.

Tại tỉnh Sumy, quân Nga chỉ tiến sâu khoảng 3-4 km, vẫn cách thành phố Sumy hơn 35 km.

Nhà phân tích quân sự Yevhen Dykyi nhận định mục tiêu của Nga là duy trì tình trạng căng thẳng thường trực dọc biên giới, buộc Ukraine phải dàn mỏng lực lượng trên nhiều hướng.

Giao tranh tiếp diễn tại Donetsk và Kharkov

Ở tỉnh Donetsk, DeepState ghi nhận quân Nga tiến gần Mykolaivka, phía Tây Chasiv Yar, ngày 31/10. Trước đó, ngày 29/10, lực lượng Nga cũng được ghi nhận có bước tiến gần Maiske, phía Tây Bắc Chasiv Yar.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết lực lượng Ukraine đã tiến lên phía Đông Bắc Borova, tỉnh Kharkov, dựa trên các hình ảnh được xác định vị trí địa lý.

Gần Kupiansk, ông Trehubov cho biết binh sĩ Ukraine đã làm sạch một đường ống dẫn khí dưới sông Oskil, nơi các nhóm quân Nga từng sử dụng để xâm nhập thành phố.

Tại khu vực Huliaipole, lực lượng Ukraine cho biết đã khiến khoảng 900 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương trong tuần trước. Đây là mức tổn thất cao nhất trong hai tháng, tăng gần 150 người so với tuần trước đó. Nga chưa bình luận về tuyên bố này. Ước tính này do Ukraine đưa ra, chưa được xác minh độc lập.

Theo Quân đoàn số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine, Nga đang thay thế Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57 bằng Lữ đoàn số 60 thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 5.

Theo thống kê của Euromaidan Press dựa trên các cập nhật DeepState, kể từ ngày 21/10, diện tích lãnh thổ do Nga kiểm soát trên bản đồ đã tăng thêm khoảng 40 km², bao gồm các khu vực gần Hraniv, Chasiv Yar, Dobropillia và Huliaipole.