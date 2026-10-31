Các ngoại trưởng G20 bất đồng sâu sắc về Ukraine và Iran Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Các nước thành viên G20 đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm đồng thuận về Ukraine và Iran, dù Mỹ nỗ lực thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó những thách thức kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas chỉ trích Nga tại hội nghị.

Căng thẳng xuất hiện ngay trong ngày làm việc đầu tiên khi các nước châu Âu chỉ trích lập trường của Nga về cuộc xung đột Ukraine. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho biết, các nước châu Âu ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, toàn diện và vô điều kiện. Bà Kallas cáo buộc Nga không đồng ý với đề xuất này và muốn Nga phải chứng minh thiện chí thực sự trong việc chấm dứt các hành động quân sự.

Ngoại trưởng Anh Edward Miliband cũng trực tiếp chỉ trích Nga về các cuộc tấn công ở Ukraine, trong khi Đức tiếp tục kêu gọi Moscow chấp nhận ngừng bắn, trước mắt tại Biển Đen.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lập trường của Moscow đối với Ukraine không thay đổi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lập trường của Moscow đối với Ukraine không thay đổi, đồng thời chỉ trích thái độ tẩy chay của các nước châu Âu và đánh giá tích cực việc chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng duy trì đối thoại với Nga.

Những bất đồng khiến Mỹ phải hủy kế hoạch chụp ảnh chung của các ngoại trưởng G20. Phía Mỹ giải thích quyết định hủy chụp ảnh nhằm tránh để một hoạt động mang tính nghi thức trở thành vấn đề gây tranh cãi ngoại giao.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc trao đổi ngắn với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị. Ông Lavrov đánh giá cuộc tiếp xúc diễn ra tốt đẹp, nhưng hai bên chưa công bố kết quả cụ thể. Cuộc gặp thu hút sự quan tâm trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine, đồng thời tìm kiếm giải pháp kiềm chế giá nhiên liệu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo thế giới đang đối mặt với hàng loạt cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị có liên hệ chặt chẽ với nhau, đe dọa nền tảng của trật tự kinh tế toàn cầu. Ông kêu gọi các thành viên G20 tăng cường hợp tác nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực, thương mại và quyền tự do hàng hải.

Bên cạnh Ukraine, xung đột tại Trung Đông và nguy cơ Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran tiếp tục gây quan ngại. Nhiều thành viên G20 lo ngại một chiến dịch quân sự mới có thể khiến giá dầu tăng mạnh, làm trầm trọng thêm sức ép kinh tế đối với các quốc gia.

Do những bất đồng sâu sắc giữa các nước thành viên, hội nghị kéo dài hai ngày nhiều khả năng sẽ không đưa ra được tuyên bố chung. Thay vào đó, dự kiến kết thúc vào ngày 31/10 bằng một bản tổng kết do Mỹ, nước Chủ tịch G20, soạn thảo.