Đại tá Bùi Đại Hải giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Chiều 2/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng.

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, nghỉ chờ hưu.

Đại tá Bùi Đại Hải - Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng và Đại tá Bùi Đại Hải. Ảnh: Đức Thái.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 báo cáo các nội dung bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng và tiến hành bàn giao các mặt công tác theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được thời gian qua; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng trong quá trình đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng.

Đối với Đại tá Bùi Đại Hải, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, chức trách, nhiệm vụ; phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước. Đồng thời, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng yêu cầu tân Chính ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.