Ông Zelensky đã gửi lời thỉnh cầu tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Türk, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng ông đang trông cậy vào sự giúp đỡ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan trong việc sắp xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

"Tôi biết rằng Tổng thống Erdogan vẫn giữ liên lạc với ông Putin. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ", ông Zelensky nói.

Theo người đứng đầu chính quyền Kiev, Ankara có thể trở thành "bên trung gian thiết thực và thực tế" trong các cuộc đàm phán về giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Tuần này, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố rằng ông Zelensky phải đến Moscow nếu muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của hãng tin Vesti hôm Chủ nhật, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov lưu ý rằng ông Zelensky đã phát tín hiệu thông qua nhiều nguồn khác nhau rằng ông sẵn sàng tham gia đối thoại, và cũng khuyên ông nên đến thủ đô Moscow để đàm phán.

Trước đó, tại cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff, ông Putin đã xác nhận Moscow sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine. Theo Ushakov đưa tin, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Abu Dhabi vào khoảng ngày 10 tháng 11.