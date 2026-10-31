Lữ đoàn Ukraine tai tiếng suýt tan rã bất ngờ hồi sinh, 1.500 binh sĩ bỏ trốn đổ xô quay về

Các binh sĩ Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 125 của Ukraine. Ảnh Euromaidanpress

Một năm trước, Lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 125 của Ukraine bị đánh giá gần như không còn khả năng cứu vãn. Quân số chỉ đạt 17% biên chế, đơn vị thậm chí không có nổi một xe tăng, khẩu pháo hay kíp vận hành máy bay không người lái (UAV).

Thế nhưng, sau một năm dưới sự chỉ huy mới, lữ đoàn tuyên bố đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong nhóm các lữ đoàn cơ giới hạng nặng của quân đội Ukraine. Đáng chú ý, khoảng 1.500 binh sĩ từng tự ý rời bỏ đơn vị mà không được phép (AWOL) đã quay trở lại phục vụ.

Lữ đoàn 125, hiện trực thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine, đưa ra những số liệu trên khi tổng kết năm đầu tiên triển khai bộ máy chỉ huy mới.

Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực trên diện rộng và phụ thuộc đáng kể vào Quân đoàn 3 trong các chiến dịch phản công quanh Lyman.

Quân số tăng 430%, lực lượng UAV phát triển vượt bậc

Theo Lữ đoàn 125, sự sụp đổ trước đây không phải là toàn bộ câu chuyện. Yếu tố quyết định giúp đơn vị hồi sinh chính là con người.

“Chúng tôi được thông báo rằng lữ đoàn không thể cứu vãn. Nhưng họ đã không tính đến điều quan trọng nhất: con người”, đơn vị chia sẻ.

Theo thống kê của lữ đoàn, quân số đã tăng 430% trong vòng một năm. Hiện các đơn vị chủ lực đạt mức biên chế từ 95-100%.

Đáng chú ý, lực lượng vận hành UAV ghi nhận tốc độ phát triển đặc biệt nhanh:

Bên cạnh đó, lữ đoàn đã xây dựng từ đầu các đơn vị sử dụng robot mặt đất không người lái, đồng thời thành lập hệ thống huấn luyện, phòng không, tác chiến điện tử, trinh sát và quân y riêng.

Theo đơn vị, hiện nay Lữ đoàn 125 nằm trong nhóm những đơn vị có hiệu quả cao trong các hoạt động tiêu diệt lực lượng Nga, rải mìn, pháo binh, phòng không, sử dụng robot mặt đất và trinh sát.

Trong ba tháng liên tiếp, lữ đoàn đứng đầu trong nhóm các lữ đoàn cơ giới hạng nặng của quân đội Ukraine xét trên những tiêu chí tổng hợp này.

Từ hai xe bán tải đến xe chiến đấu Bradley và xe tăng Leopard

Sự thay đổi của Lữ đoàn 125 càng đáng chú ý khi nhìn lại tình trạng trang bị ban đầu.

Trong cuộc phỏng vấn với ArmyInform hồi tháng 6, chỉ huy lữ đoàn Volodymyr Fokin cho biết đơn vị gần như không có phương tiện chiến đấu khi bắt đầu quá trình cải tổ.

“Cả lữ đoàn chỉ có hai chiếc xe bán tải và một xe minibus”, ông nói.

Trong sáu tháng đầu tiên, lữ đoàn đã thay thế khoảng 90% số chỉ huy tại các vị trí chủ chốt, đồng thời thành lập một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn UAV và một đại đội robot mặt đất.

Hiện nay, đơn vị được trang bị xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, xe tăng Leopard của Đức cùng nhiều loại pháo có cỡ nòng khác nhau.

Một đại úy có biệt danh Skamer chia sẻ với ArmyFM hồi tháng 7 rằng việc tiếp nhận trang bị mới cũng đi kèm những thay đổi trong phương thức điều hành lữ đoàn. Theo đó, quyền hạn được trao nhiều hơn cho những chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu thực tế.

Từ một đơn vị từng bị đánh giá không thể cứu vãn, Lữ đoàn 125 đang trở thành ví dụ đáng chú ý về nỗ lực tái tổ chức lực lượng của quân đội Ukraine trong bối cảnh chiến sự kéo dài và bài toán nhân lực ngày càng cấp bách.